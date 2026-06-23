Nueva Guía de recomendaciones para pueblos rurales

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elaboró la Guía de recomendaciones para pueblos rurales – Best Tourism Villages (BTV) Argentina, una herramienta orientada a fortalecer la gestión turística de las localidades rurales del país y acompañar su desarrollo en línea con los principios promovidos por la iniciativa internacional BTV de ONU Turismo.

La publicación surge a partir de los aportes realizados por las áreas de Promoción, Desarrollo, Fortalecimiento y Estadísticas, y de la experiencia acumulada por la Argentina en la implementación de la iniciativa BTV de ONU Turismo, programa que reconoce a pueblos que preservan y promueven sus valores culturales, naturales y comunitarios a través del turismo.

Reúne lineamientos, herramientas prácticas y recomendaciones para que los gobiernos locales, junto con actores públicos, privados y comunitarios, puedan planificar y gestionar el turismo de manera integral. Entre los principales ejes abordados se destacan la gobernanza turística, la planificación estratégica, el fortalecimiento de la oferta turística, la promoción y comercialización, la sostenibilidad económica, social y ambiental, y la integración de la cadena de valor local.

Asimismo, el documento incorpora instrumentos de autoevaluación y propuestas de mejora que permiten a los destinos identificar oportunidades de desarrollo, fortalecer sus capacidades de gestión, incorporar estrategias de promoción y avanzar hacia estándares de calidad alineados con las tendencias internacionales.

Guía de recomendaciones para pueblos rurales – Best Tourism Villages (BTV) Argentina