Argentina alcanzó récord histórico de turistas de mercados lejanos

Argentina alcanzó durante el primer semestre de 2026 el mayor registro de llegada de turistas provenientes de países no limítrofes de los últimos 25 años. Entre enero y junio ingresaron al país 1.434.001 visitantes de esos mercados, una cifra que superó incluso el máximo histórico registrado en 2019, cuando se contabilizaron 1.383.748 arribos antes de la pandemia.

Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a partir de la información elaborada por la Dirección de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Turismo con base en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

En el mismo período, Argentina recibió un total de 3.115.089 turistas extranjeros. De ese universo, casi la mitad correspondió a viajeros procedentes de países no limítrofes, lo que refleja un crecimiento sostenido de los mercados de larga distancia y una mayor diversificación del turismo receptivo.

Según las estadísticas oficiales, los tres principales mercados emisores de turistas no limítrofes durante el semestre fueron Estados Unidos, España y Perú, consolidando la presencia de viajeros provenientes de destinos con mayor permanencia promedio y un nivel de gasto que suele ubicarse por encima del promedio regional.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, atribuyó estos resultados a las políticas implementadas para fortalecer el turismo internacional. "Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei de abrir la Argentina al mundo. Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord", afirmó.

El funcionario también sostuvo que el incremento de la conectividad aérea será uno de los principales ejes para sostener el crecimiento del turismo receptivo durante los próximos meses. En ese marco, destacó el anuncio de una nueva ruta estacional de la aerolínea brasileña GOL que conectará San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo, ampliando las opciones de acceso a la Patagonia para el mercado brasileño.

La conectividad internacional aparece como uno de los factores que explican la evolución de la actividad durante el primer semestre. En los últimos meses se incorporaron nuevas frecuencias y rutas internacionales, en línea con la estrategia oficial de ampliar la oferta de vuelos hacia distintos destinos del país.

Las perspectivas para la temporada de invierno también muestran indicadores positivos en varios de los principales destinos turísticos. De acuerdo con un relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo, Bariloche registra una ocupación hotelera cercana al 85%, mientras que Malargüe alcanza el 80%. En tanto, Tierra del Fuego mantiene un promedio próximo al 70%, con Ushuaia consolidándose como uno de los destinos preferidos por los turistas brasileños durante la temporada de nieve.

Desde el organismo nacional señalaron que el desempeño de los centros invernales también responde a las inversiones realizadas en infraestructura turística, la incorporación de nuevos sistemas de producción de nieve, la ampliación de servicios y la modernización de los medios de elevación.

Con el récord alcanzado durante los primeros seis meses del año, Argentina consolida la recuperación del turismo internacional y establece una nueva marca histórica en la llegada de visitantes de países no limítrofes. Las autoridades prevén sostener esta tendencia durante el segundo semestre mediante nuevas conexiones aéreas y acciones de promoción en los principales mercados emisores del mundo.

Fuente: www.pulsoturistico.com.ar