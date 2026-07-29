Refuerzan el trabajo conjunto para fortalecer el Destino Iberá

En base al requerimiento de la Cámara de Turismo del Iberá, ubicada en Colonia Carlos Pellegrini, desde la Administración de Parques Nacionales (APN) se articularon una serie de reuniones con el objetivo de encontrar soluciones a los diversos planteos y acordar la dinámica de uso público del Portal Laguna Iberá del Parque Nacional Iberá, en concordancia con el protocolo implementado en el Parque Provincial, junto con el cual se conforma una unidad de conservación integral en los esteros correntinos.

El incremento estacional de visitas debido a las vacaciones de invierno demanda mayores esfuerzos conjuntos entre sector público y privado. En este contexto, se adoptarán una serie de medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los grupos de turistas durante este período de alta demanda, con el objetivo de promover el trabajo de servicios y guías locales, con eje en el centro de servicios turísticos constituido por Carlos Pellegrini en torno a los Parques Nacional y Provincial.

Al respecto de la articulación entre los diversos actores e instituciones implicadas en el funcionamiento del Destino Iberá, el presidente de la APN, Sergio Álvarez, afirmó: "Se conformó una unidad técnica de apoyo con la participación activa de los principales referentes de las Direcciones Nacionales para reforzar los aspectos operativos y la comunicación en materia de prevención y turismo responsable, con el objeto de promover la convivencia armónica con la fauna silvestre en la zona".

En este sentido, la presidente de la Cámara de Turismo del Iberá, Estrella Losada, destacó "los esfuerzos de la Administración de Parques Nacionales y sus equipos técnicos destinados a implementar una estrategia específica para resolver la accesibilidad sostenida al Portal Laguna Iberá durante el período de vacaciones de invierno".

Estos acuerdos interinstitucionales, que involucran la articulación entre la APN, la Provincia de Corrientes, el Municipio de Carlos Pellegrini, la Cámara de Turismo del Iberá y la Fundación Rewilding Argentina, resultan fundamentales para encontrar soluciones a los aspectos operativos y continuar trabajando conjuntamente para promocionar el Destino Iberá, posicionándolo como uno de los mejores destinos de turismo de naturaleza de Sudamérica.

La localidad de Carlos Pellegrini cuenta con los servicios turísticos y la conectividad para recibir a todos los visitantes interesados en descubrir esta región. En el marco actual de alta demanda, se recomienda reservar previamente el alojamiento e informarse sobre la oferta de servicios por los canales oficiales (www.camaraturismoibera.com.ar / www.ibera.gob.ar).

Asimismo, la APN continúa trabajando en un protocolo de visita responsable para todos los núcleos turísticos del Parque Nacional Iberá, con el fin de consolidar una experiencia memorable de turismo de naturaleza en este destino.