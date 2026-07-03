Hoteles incorporan asistentes virtuales para potenciar las reservas

La inteligencia artificial continúa ganando espacio dentro de la industria turística y comienza a transformar uno de los puntos más sensibles para los hoteles: la atención al huésped. La automatización de consultas, las reservas en tiempo real y la integración de múltiples canales de comunicación marcan una nueva etapa para el sector, donde la inmediatez y la personalización pasan a ser factores determinantes para captar clientes.

En este escenario, una empresa tecnológica argentina anunció el desarrollo del primer asistente de inteligencia artificial con atención por voz para hoteles en Latinoamérica, una herramienta diseñada para responder llamadas telefónicas, brindar información sobre disponibilidad, tarifas y servicios, e incluso concretar reservas sin intervención humana cuando el proceso lo permite.

La innovación llega en un contexto de acelerada digitalización de la hotelería. Cada vez más establecimientos incorporan soluciones basadas en inteligencia artificial para responder consultas las 24 horas, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia del viajero desde el primer contacto con el alojamiento.

El sistema desarrollado por WeSpeak funciona como un recepcionista virtual entrenado con toda la información del hotel. Cuando un potencial huésped llama por teléfono, el asistente mantiene una conversación natural, responde consultas en distintos idiomas y acompaña el proceso hasta la confirmación de la reserva. Si la solicitud requiere una intervención específica, deriva automáticamente la comunicación al personal del establecimiento con el historial completo de la conversación.

La incorporación del canal telefónico responde también a un cambio observado en los hábitos de consumo. Aunque los sistemas de mensajería instantánea continúan creciendo, muchas personas, especialmente mayores de 50 años, siguen prefiriendo resolver sus consultas mediante una llamada por considerarla más rápida y directa.

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo es su capacidad de integrar todos los puntos de contacto del hotel en un único ecosistema digital. Una conversación iniciada a través de redes sociales puede continuar por WhatsApp y finalizar mediante una llamada telefónica sin que el usuario deba repetir datos o volver a explicar su consulta.

Esta estrategia de omnicanalidad busca reducir la fricción durante el proceso de reserva y ofrecer una experiencia más fluida, adaptada a las preferencias de cada viajero.

La compañía también anunció una nueva integración con TikTok, que permitirá a los hoteles incorporar la red social como un canal de venta directa. La iniciativa responde al crecimiento del llamado viajero "social first", especialmente entre los integrantes de la Generación Z, que utilizan las redes sociales no solo para inspirarse, sino también para investigar destinos, comparar alojamientos y concretar reservas.

La incorporación de nuevas plataformas comerciales refleja una tendencia que comienza a consolidarse en el turismo mundial: los viajeros esperan interactuar con hoteles desde los mismos espacios digitales que utilizan diariamente.

La empresa, fundada hace poco más de dos años por emprendedores argentinos, informó además que alcanzó una facturación anual de un millón de dólares, operando con más de 700 hoteles distribuidos en más de 20 países. El crecimiento fue acompañado por el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de gestionar consultas, pagos y reservas en más de 130 idiomas.

La evolución tecnológica del sector hotelero muestra que la competencia ya no depende únicamente de la calidad de las instalaciones o del servicio presencial. La rapidez de respuesta, la disponibilidad permanente y la capacidad de ofrecer experiencias digitales simples y personalizadas se convierten en ventajas cada vez más valoradas por los viajeros. En ese escenario, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para transformarse en un componente estratégico del negocio turístico.

Fuente: pulsoturistico.com.ar