Costa Rica fortalece promoción turística en Argentina y Chile

Costa Rica puso en marcha una nueva estrategia de promoción turística orientada a fortalecer su presencia en dos de los mercados con mayor potencial de crecimiento en Sudamérica: Argentina y Chile. A través del "Plan Estratégico Integral Anual 2026-2027", el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) buscará incrementar la llegada de viajeros provenientes de ambos países mediante una serie de acciones comerciales, promocionales y de comunicación que se desarrollarán durante el segundo semestre del año.

La iniciativa apunta a consolidar el posicionamiento de Costa Rica como un destino de referencia en turismo sostenible, resaltando la biodiversidad, la cultura, la gastronomía y las experiencias de naturaleza que caracterizan al país centroamericano. La estrategia contempla actividades dirigidas tanto a operadores turísticos y agencias de viajes como a medios de comunicación, creadores de contenido, mayoristas y consumidores finales.

Desde el ICT explicaron que uno de los principales objetivos es fortalecer la cadena de comercialización turística para convertir el reconocimiento de la marca país en un mayor flujo de visitantes y en una demanda sostenida a largo plazo.

"Buscamos conectar con agentes de viajes, medios de comunicación y otros actores de la industria para dar a conocer los productos y servicios turísticos de Costa Rica. Somos un destino consolidado que combina naturaleza, aventura, cultura, gastronomía y bienestar, atributos muy valorados por los turistas argentinos y chilenos", señaló Heilyn James, coordinadora de los mercados latinoamericanos del Instituto Costarricense de Turismo.

Como parte de esta estrategia, un grupo de influencers argentinos especializados en turismo recorre durante estos días distintos destinos del país para generar contenidos destinados al mercado local. El itinerario incluye visitas al Mercado Central de San José, Limón, Puerto Viejo, Cahuita, Tortuguero y La Fortuna de San Carlos, además de propuestas gastronómicas y actividades vinculadas con la naturaleza. Incluso, el programa contempló espacios para seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol, integrando ese interés con la experiencia turística.

Los datos del primer semestre muestran señales positivas para ambos mercados. Entre enero y junio de 2026 llegaron por vía aérea a Costa Rica 18.956 turistas argentinos, lo que representa un crecimiento del 5,5% respecto al mismo período de 2025. En tanto, desde Chile arribaron 9.664 visitantes, una cifra similar a la registrada durante el año anterior.

Junto con el lanzamiento del plan, el ICT presentó por primera vez un estudio detallado sobre el perfil de los viajeros argentinos y chilenos, con el propósito de orientar futuras acciones promocionales.

El informe muestra que los turistas de ambos países comparten varios hábitos de viaje. La mayoría viaja por placer, organiza sus propias vacaciones sin intermediarios y suele hacerlo en solitario. También presentan un elevado nivel educativo, con predominio de personas que cuentan con formación universitaria.

En cuanto a las preferencias, tanto argentinos como chilenos eligen principalmente actividades vinculadas con el sol y la playa, la gastronomía local y la observación de flora y fauna. Entre las experiencias más demandadas también aparecen el trekking, las caminatas, las visitas a volcanes, las aguas termales, el surf, el snorkel, las compras y los recorridos por puentes colgantes.

Las diferencias aparecen en la duración de la estadía y el gasto promedio. Los visitantes argentinos permanecen alrededor de 25 noches en Costa Rica y realizan un gasto diario cercano a los 148 dólares por persona. Los viajeros chilenos, en cambio, permanecen unas 13 noches, aunque presentan un gasto promedio superior, estimado en 203 dólares diarios.

Con este plan, Costa Rica apuesta a profundizar su posicionamiento en dos mercados estratégicos para el turismo sudamericano, apoyándose en la conectividad aérea, la promoción segmentada y el creciente interés de los viajeros por experiencias sostenibles, contacto con la naturaleza y propuestas auténticas que combinan bienestar, aventura y cultura local.

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