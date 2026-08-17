Veintitrés provincias avanzan en un Centro Nacional Turístico

Representantes de 23 provincias participaron de la Segunda Jornada Jurisdiccional de Estadísticas Turísticas, donde se avanzó en la definición de criterios para desarrollar e implementar el Centro Nacional de Datos Turísticos (CNDT).

El encuentro se realizó en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y de Meet Up Argentina, evento organizado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA).

La jornada fue coordinada por la Mesa Federal del CFT junto con la Dirección Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas de la Subsecretaría de Turismo de la Nación. Participaron representantes de las áreas de estadísticas turísticas de las 23 jurisdicciones, con 10 delegaciones presentes y otras 13 conectadas de manera virtual.

El objetivo central fue consensuar los lineamientos para la puesta en marcha del CNDT, una herramienta que busca reunir y fortalecer la información estadística vinculada con la actividad turística en Argentina.

Durante la jornada, los equipos técnicos provinciales trabajaron en mesas para establecer criterios comunes y avanzar en el diseño de una plataforma que permitirá integrar información proveniente de las distintas jurisdicciones.

Uno de los puntos abordados fue la homogeneización de indicadores y metodologías de relevamiento. La intención es que los datos generados por las provincias puedan ser consolidados bajo parámetros comunes y, de esta manera, contar con información comparable, confiable y disponible en tiempos adecuados para el análisis del sector.

En las mesas de trabajo también participaron autoridades y equipos técnicos de la Dirección General de Tecnología Informática y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que aportaron conocimientos vinculados con el desarrollo tecnológico de la futura plataforma.

La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la información turística y facilitar su utilización para el seguimiento de la actividad, el análisis de tendencias y la toma de decisiones tanto a nivel nacional como provincial.

Entre los participantes estuvieron el director general de la Dirección General de Tecnología Informática y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Silverio Leandro Mandarano; el director nacional de Gestión y Relaciones Turísticas de la Subsecretaría de Turismo, Bernardo Moreno; y el presidente del CFT y del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali.

También participaron el director ejecutivo del CFT, Germán Bakker; el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci; y la coordinadora técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Victoria Ciccia, además de los responsables provinciales de estadísticas turísticas.

Los avances alcanzados durante la jornada fueron posteriormente presentados por Bernardo Moreno durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo. Allí se compartieron los principales resultados del trabajo realizado y los próximos pasos para continuar con la implementación del Centro Nacional de Datos Turísticos.

El desarrollo de esta herramienta representa un paso hacia una mayor articulación entre las provincias y los organismos nacionales en materia de información turística, con el objetivo de contar con una base común para conocer la evolución del sector en todo el territorio argentino.