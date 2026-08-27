El Mundial no logró cambiar el pulso turístico mexicano

La celebración del Mundial de Fútbol 2026 no alcanzó para impulsar las llegadas internacionales a México durante junio. El país recibió alrededor de 3,8 millones de turistas extranjeros, cerca de un 2% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos difundidos para ese período.

El resultado adquiere relevancia porque México fue uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. La competencia había generado expectativas entre hoteles, aerolíneas, restaurantes, agencias de viajes y otros actores vinculados con el turismo, ante la previsión de un mayor movimiento de visitantes.

Sin embargo, el comportamiento de junio mostró que la presencia de un evento deportivo de alcance global no necesariamente se traduce en un aumento inmediato de todas las llegadas. Los desplazamientos vinculados con los partidos pueden concentrarse en determinados destinos, mercados o períodos, mientras otros segmentos de la demanda mantienen una evolución diferente.

El mercado estadounidense volvió a ocupar un lugar central. Durante junio, México recibió aproximadamente 1,27 millones de turistas de Estados Unidos por vía aérea, un 1,8% más que en el mismo mes del año anterior. La cifra confirma el peso de este mercado para la actividad turística mexicana y su capacidad para sostener el flujo internacional incluso en un escenario de comportamiento dispar.

Canadá también registró una evolución favorable. Unos 183.000 turistas canadienses llegaron por vía aérea durante el mes, lo que representó un incremento cercano al 4,3%. El mercado canadiense mantiene una participación importante en destinos mexicanos, especialmente en aquellos vinculados con las vacaciones y el turismo de sol y playa.

La situación fue diferente entre algunos mercados europeos y latinoamericanos. Reino Unido registró unos 38.000 visitantes por vía aérea, con una disminución aproximada del 4,3%. Colombia, por su parte, alcanzó alrededor de 52.000 turistas y presentó una caída cercana al 11,8%.

La diferencia entre mercados plantea uno de los principales desafíos para México: compensar las variaciones de determinados países emisores mediante una estrategia internacional más diversificada. El crecimiento de Estados Unidos y Canadá, aunque relevante, no alcanza necesariamente para neutralizar las bajas de otros mercados.

El panorama cambia cuando se observa el acumulado. Entre enero y junio de 2026, México recibió aproximadamente 24,3 millones de turistas internacionales, un crecimiento cercano al 6% frente al primer semestre de 2025. De esta manera, el retroceso de junio aparece como un resultado puntual dentro de un período que mantiene una evolución favorable.

También el gasto turístico aporta una lectura diferente. Durante los primeros seis meses del año, los visitantes internacionales generaron más de 18.000 millones de dólares, por encima del registro del mismo período anterior. El dato refuerza la importancia de analizar el desempeño turístico no solo a partir de la cantidad de viajeros, sino también de su nivel de consumo y permanencia.

Para México, el desafío comienza ahora en transformar la exposición internacional alcanzada durante el Mundial en futuras oportunidades de viaje. La atención generada por el torneo puede utilizarse para mostrar destinos culturales, gastronómicos, urbanos y naturales que excedan las ciudades vinculadas directamente con la competencia.

La conectividad aérea, los precios, la calidad de los servicios y la percepción de seguridad serán factores relevantes para sostener la demanda. El Mundial aportó visibilidad, pero los datos de junio muestran que convertir esa exposición en crecimiento turístico requiere una estrategia que continúe después del evento.

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