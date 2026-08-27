Se presentó la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2026

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó de la presentación de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. La presentación contó con la participación del presidente de la FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; del presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y de la directora de Mercado Turístico del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Jennifer Elias Franjul, en representación del ministro de esa área, David Collado.

En este espacio, Scioli afirmó: “Vamos a tener la edición 30 de la FIT, que será la más grande de la historia”. “Esto es fruto de un gran trabajo del sector público y del privado para tener la mayor representación nacional”, puntualizó. También expresó: “Celebro y agradezco que República Dominicana sea el país invitado. Hubo una decisión política al máximo nivel, con el presidente Javier Milei, y una coordinación con todas las áreas de Gobierno para ejecutar la exención de visados para Dominicana, China e India. Y vimos los resultados: Dominicana es el país que más creció en turismo receptivo en Argentina con un 120 % de aumento”.

Con respecto al turismo deportivo, el funcionario dedicó unas palabras a los certámenes de ajedrez y billar, realizados en estos días: “Los torneos ayudan a lo que me gusta promover, que es la inteligencia natural. En un momento en el que la inteligencia artificial avanza, es muy importante fomentar aquellas disciplinas que ayudan a la memoria, al pensamiento y a la creatividad”.

“También estamos promoviendo nuevas iniciativas, como el turismo religioso, que mueve a 400 millones de personas en el mundo. Y con la llegada del Papa León XIV, nuestro país va a ser protagonista de un acontecimiento histórico que ofrecerá la oportunidad de promover este segmento con los 150 circuitos religiosos que tenemos en Argentina”, finalizó el secretario.

Por su parte, Elias Franjul sostuvo: “Para la República Dominicana es un honor ser el país invitado a esta gran feria. Al dominicano le encanta venir a la Argentina”. También explicó su compromiso con la FIT mediante las propuestas: “Vamos a tener una agenda sumamente robusta de reuniones, con objetivos claros como el aumento de la conectividad aérea y el desarrollo de segmentos como el deportivo, aventura y MICE”.

A su turno, Deyá expresó: “Decir 30 ediciones parece fácil, pero no lo fue. La FIT se creó con una idea, con muchas miradas y la visión de todos los presidentes que estuvieron a cargo. Esta feria nació con 800 metros cuadrados y llega a la edición 30 con más de 20.000, además de 360 expositores y delegaciones de 60 países”. “Con mucho orgullo podemos decir que esta edición es la más grande que ha tenido la feria. En estos momentos de construcción, trabajo conjunto y diálogo es lo que hay que destacar, el turismo lo hacemos entre todos”, finalizó.

Por último, Gilligan aseveró: “Para nosotros es una feria clave, no solo por lo que significa para cada uno de los asistentes, sino por el impacto que tiene para la Ciudad de Buenos Aires. Es parte del sector de turismo de reuniones que para nosotros es clave porque le genera un dinamismo enorme. En un año en el que estamos recuperando el turismo internacional, estamos creciendo al 18 % respecto al mismo semestre del año pasado, y creo que es una tendencia que va a continuar”.

Durante el lanzamiento, se destacó el rol de la feria como plataforma de negocios, innovación y promoción turística, así como la relevancia del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para continuar fortaleciendo la actividad en la región.

La nueva edición de FIT reunirá a profesionales, destinos, organismos, operadores y empresas turísticas de todo el mundo y será la edición más grande en metros cuadrados de la historia de la feria.

También estuvieron presentes en el evento el vicepresidente de FIT y presidente de AVIABUE, Adrián Manzotti; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Daniel Prieto, entre otras autoridades del sector.