La gastronomía gana peso en los viajes de argentinos

La gastronomía ocupa un lugar cada vez más relevante en la planificación de los viajes de los argentinos. Ya no se trata solamente de una actividad complementaria durante la estadía: para una parte importante de los viajeros, conocer la cocina de un destino forma parte de los motivos para elegirlo.

Así lo señala el estudio Tendencias de Viaje 2026 de Booking.com, realizado a partir de una encuesta internacional que incluyó a 800 argentinos. El informe muestra que las experiencias vinculadas con la comida están asociadas principalmente con la búsqueda de propuestas locales y auténticas.

El 51% de los viajeros argentinos consultados afirma que una de sus principales motivaciones es comer en restaurantes locales y auténticos, mientras que el 44% menciona tanto la visita a mercados locales como la posibilidad de probar los platos típicos por los que un destino es reconocido.

La exploración gastronómica también se extiende a propuestas más cotidianas. El 43% prefiere probar comida callejera, puestos o food trucks y el 37% incluye entre sus actividades recorrer supermercados locales para acercarse a los hábitos y productos del lugar.

Las bebidas también forman parte de esta tendencia. El 47% de los viajeros argentinos señala interés por visitar cervecerías, bodegas o cafeterías locales durante sus viajes. En tanto, el 29% opta por llevar productos gastronómicos del destino como souvenirs.

Experiencias antes que lujo



Los datos muestran además una preferencia por experiencias accesibles y vinculadas con la identidad local por encima de las propuestas gastronómicas exclusivas. El 36% de los encuestados se inclina por realizar food tours y el 31% por participar en festivales o eventos gastronómicos.

En contraste, el 18% prioriza restaurantes de alta gama o muy bien calificados, mientras que apenas el 8% menciona los restaurantes de resorts de lujo con programas nutricionales personalizados y el 7% las clases de cocina o talleres locales.

Las redes sociales también intervienen en las decisiones. El 26% de los viajeros afirma sentirse motivado por probar platos o experiencias gastronómicas que se hicieron populares en esas plataformas.

Al mismo tiempo, aparecen intereses relacionados con el bienestar y la participación activa. El 25% busca combinar gastronomía y bienestar y otro 25% manifiesta interés por cocinar con ingredientes locales durante su estadía. El 23% prefiere compartir comidas con habitantes del destino y otros viajeros, mientras que el 22% se interesa por alimentos locales, orgánicos o plant-based.

Para Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, los resultados reflejan un interés creciente por vivir la gastronomía desde una perspectiva cotidiana y auténtica, como una forma de acercamiento a la cultura local.

El relevamiento fue encargado por Booking.com y realizado de manera independiente en enero de 2025. Participaron 32.106 adultos de 32 mercados, todos con al menos un viaje de ocio realizado durante los 12 meses anteriores y con intención de volver a viajar.

En Argentina, la muestra estuvo compuesta por 800 personas. Los resultados permiten observar cómo las decisiones gastronómicas empiezan a ocupar un lugar propio dentro de la planificación turística y cómo comer, comprar o cocinar con productos locales se integra cada vez más a la experiencia de conocer un destino.

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