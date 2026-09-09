Argentina se consolida como destino elegido por brasileños

Argentina se posicionó como el destino de América del Sur más comercializado por las operadoras brasileñas durante 2025. De acuerdo con el Anuario Braztoa 2026, elaborado por la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo (Braztoa), el país ocupó el cuarto lugar entre los destinos internacionales con mayores ventas y fue el mejor ubicado de la región.

El desempeño también se reflejó en el ranking de ciudades. Buenos Aires alcanzó el quinto puesto entre las ciudades internacionales más comercializadas y se ubicó primera entre los destinos sudamericanos incluidos en la clasificación. Por delante quedaron Lisboa, París, Roma y Orlando.

En el ranking de países, Argentina fue precedida por Estados Unidos, Italia y Portugal, mientras que Chile ocupó el sexto lugar, España el séptimo y Perú el décimo. La presencia de varios destinos sudamericanos entre los principales puestos muestra el peso de la región dentro de las preferencias del mercado brasileño.

Según el informe, América del Sur concentró el 19% de los embarques internacionales comercializados por las operadoras asociadas a Braztoa en 2025, la misma proporción que América del Norte. Europa encabezó las ventas, con el 33% de los embarques y el 34% de la facturación. Asia, por su parte, representó el 12% de los embarques y el 13% de la facturación.

Entre los factores que favorecen a los destinos sudamericanos aparecen la proximidad geográfica, la conectividad aérea y una logística de viaje más sencilla. A esto se suma la diversidad de propuestas culturales, gastronómicas y paisajísticas disponibles en los distintos países.

El ranking internacional también permite observar el tipo de experiencias que despiertan interés entre los viajeros brasileños. En el listado de atracciones más comercializadas aparecen Walt Disney World Florida, el Coliseo, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y Universal Orlando Resort, junto con otros sitios reconocidos como Machu Picchu, la Sagrada Familia y Disneyland París.

Viajes de entre cinco y 15 días



El comportamiento de compra aporta otros datos sobre el mercado. El 34,5% de los embarques internacionales correspondió a viajes de entre cinco y ocho días, mientras que el 33,7% se concentró en itinerarios de nueve a 15 días.

Los viajes de hasta cuatro días representaron el 15,4%, en tanto que aquellos de más de 16 días alcanzaron el 16,4%. Los datos reflejan una demanda distribuida entre escapadas y viajes de mayor duración.

La anticipación también ocupa un lugar relevante. El 21,5% de las compras internacionales se realizó entre tres y seis meses antes del embarque, seguido por las reservas efectuadas entre dos y tres meses, con el 18,1%, y aquellas realizadas entre 31 y 60 días, con el 17,7%.

A su vez, el 26,7% de los viajes fue adquirido con más de seis meses de anticipación, un comportamiento asociado a la planificación de vuelos, alojamiento, presupuesto y otros servicios.

Para Marina Figueiredo, presidenta ejecutiva de Braztoa, los resultados muestran que el viajero brasileño combina destinos reconocidos internacionalmente con experiencias culturales y propuestas de entretenimiento. En este escenario, los operadores cumplen un rol relevante al diseñar itinerarios adaptados a distintos perfiles y tiempos de viaje.

El posicionamiento de Argentina y Buenos Aires dentro de los principales rankings internacionales de 2025 refuerza, así, la presencia del país en uno de los mercados emisores más importantes de la región.

www.pulsoturistico.com.ar