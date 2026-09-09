Cinco montañas argentinas fueron seleccionadas para representar al país

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación realizó la evaluación de 18 postulaciones provenientes de 10 provincias argentinas para la convocatoria 2026 de “Montañas de Fama Mundial”, impulsada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA). Se trata de una iniciativa internacional que destaca a las montañas por sus valores naturales, culturales y su desarrollo turístico.

Fueron cinco las elegidas para representar al país. En la categoría natural, se encuentran cerro Aconcagua de Mendoza, Champaquí de Córdoba, Mercedario de San Juan y volcán Copahue del Neuquén; en tanto, en la categoría cultural, quedó el Nevado de Famatina de La Rioja. Esta selección busca reflejar la diversidad, singularidad y potencial de los destinos de montaña argentinos, contribuyendo a su posicionamiento turístico nacional e internacional.

La convocatoria estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Turística —que depende de la mencionada Secretaría—, y contó con una amplia respuesta federal. Entre los aspectos considerados para la evaluación se incluyeron la calidad de los recursos naturales y culturales, la conservación, el desarrollo turístico, la infraestructura y los servicios, la gestión, la sostenibilidad, el apoyo de las comunidades locales, el respaldo institucional y la documentación presentada.

El proceso contó, además, con la validación institucional de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina (DIGMA) y del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina (CMA).

El resultado alcanzado constituye un ejemplo exitoso de articulación institucional entre el gobierno nacional y las provincias, reflejando el compromiso y la cooperación federal para poner en valor y posicionar internacionalmente los destinos turísticos del país.