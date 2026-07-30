Adolescente con graves lesiones tras el choque de moto y un auto en Corrientes

Un adolescente de 17 años sufrió un traumatismo de cráneo tras el choque entre una motocicleta con un automóvil ocurrido en la tarde de este jueves en la zona céntrica de la localidad de Tabay.



El menor fue atendido inicialmente en el hospital local pero debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado al Hospital Regional “María Auxiliadora”, de Saladas para la realización de estudios y una atención de mayor complejidad.



El hecho se registró alrededor de las 19:20 sobre la avenida Piragine Niveyro, según detallaron fuentes policiales. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Fiat Cronos de color rojo y una motocicleta Guerrero Cross de 150 cc,en la cual se movilizaba el joven.



Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo de cráneo.



Intervino por competencia la Comisaría Distrito Tabay, en base a directivas de la Fiscalía en turno, que ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes.



La causa quedó caratulada, de oficio, como supuestas lesiones culposas en accidente de tránsito, por lo cual se realizaron pericias en accidentología y mecánica en los vehículos.