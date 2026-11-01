Flow cumple diez años y crece en un mercado de TV paga que pierde abonados

Buenos Aires

(Enviado especial)

En el marco de la 36° edición de las Jornadas Internacionales de ATVC y CAPPSA, realizadas los días 27 y 28 de octubre en el hotel Alvear Icon, Personal celebró los diez años de Flow, su plataforma de TV en vivo y entretenimiento. El evento tuvo como orador central a Gonzalo Hita, COO de la compañía, quien repasó la evolución de la plataforma y de la industria a nivel nacional y global, y los hitos que llevaron a Flow a un parque de más de 3 millones de clientes.



"La reinvención de la televisión que logramos hacer con Flow, nos permite ganar suscriptores año a año, en un mercado de TV paga local y regional que los pierde", destacó Hita en contacto con El Litoral, que participó del evento.

Flow nació en Cablevisión. Fue presentada el 8 de noviembre de 2016, con una inversión de unos 90 millones de dólares, y en su primera etapa estuvo disponible en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata. En 2021, Telecom reorganizó su identidad en torno a las marcas Personal, Flow y Telecom, y dejaron de usarse los nombres Cablevisión y Fibertel. Hoy todos los servicios de la compañía se agrupan bajo la marca madre Personal.

Con la innovación como uno de sus pilares estratégicos, Flow marcó un diferencial desde sus inicios. Según la empresa, su lanzamiento fue un punto de inflexión en la industria como la primera televisión multiplataforma del país, con funcionalidades que le dieron al usuario control del consumo y cambiaron la manera de mirar televisión.

Un ecosistema y una expansión regional

Hoy la expansión se potencia con la integración de Flow al ecosistema de Personal, que reúne conectividad, entretenimiento, servicios financieros, hogar inteligente y soluciones para empresas, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral y personalizada.

Flow, informó la compañía, lidera una expansión en tecnología, estrategia de contenidos y alcance. Llegó a nuevas pantallas y a nuevas modalidades de uso al independizarse del decodificador. Además se consolida a nivel regional, con presencia en Argentina, Uruguay y Paraguay, como la primera plataforma integradora del mercado. Reúne en una única propuesta a las principales plataformas de streaming del mundo, la TV en vivo, los deportes y el contenido bajo demanda.

"A lo largo de esa década, Flow nunca se detuvo. Continuamente, nos desafiamos a crear tecnología que acompañe los cambios en la forma de consumo de TV de la gente. Y hacia el futuro, seguiremos apostando a la innovación acompañando el TV everywhere", afirmó Hita.

Inteligencia artificial aplicada a la experiencia de usuario

Con más de 5,9 millones de dispositivos conectados, la plataforma proyecta su visión innovadora a través de la inteligencia artificial aplicada a la UX. La nueva home ofrece una navegación más limpia, que ordena el contenido para descubrir y explorar, y destacados más dinámicos e inmersivos, con más información para decidir qué ver. La IA permite hipersegmentar la oferta, anticiparse a los intereses de cada perfil y dar recomendaciones ajustadas a cada audiencia. La funcionalidad #Tendencias, por su parte, genera contenido en tiempo real.

La empresa citó como prueba de esos avances los resultados de la experiencia mundialista: el consumo se duplicó respecto de Qatar 2022 y la plataforma superó los 5 millones de horas de visualización. Para la Copa de este año, Flow sumó las señales D-Sports (canales 109 y 110) a TyC Sports, y sus clientes pudieron ver los 104 partidos y seguirlos desde la app con Flow Pass, sin gastar los gigas del plan móvil. En 2022, la compañía había ofrecido a los clientes de Personal ver el Mundial de Qatar sin costo adicional con Flow Flex.

Flow+: entretenimiento a la medida de cada hogar

En el plano de producto, Flow+ resume la evolución de la plataforma hacia una propuesta flexible y personalizada. El plan combina más de 150 canales en vivo, más de 6.500 títulos a demanda y el catálogo de Paramount+. A eso suma dos suscripciones a elección entre Netflix Premium, HBO Max, Disney+ Premium, Universal+ y Pack Fútbol, que el cliente puede intercambiar cada 30 días sin cambiar su abono.

Con la incorporación de Netflix Premium en 2026, acordada en abril de este año, Flow+ se convirtió en la primera oferta integrada de Netflix en el país.

Compromiso con las historias locales

Flow dice amplificar su rol en el ecosistema audiovisual mediante una estrategia de contenidos que contribuye al desarrollo de la industria argentina. Trabaja con productoras, señales y creadores en producciones que reflejan la identidad, la cultura y los valores compartidos con sus audiencias.

El estreno más reciente es Cautiva, una miniserie inspirada en un caso real. Según la compañía, logró más de 650 mil vistas en un mes y es el título más reproducido del año. La serie llegó el 18 de septiembre a TNT, con un episodio por semana, y completa a Flow desde el 19. Tiene seis episodios, protagonizan Carolina Kopelioff y Lorena Vega, la dirigen Paula Hernández y Jazmín Stuart y es una coproducción de TNT, Flow y Warner Bros. Discovery realizada por Aleph Cine. Se inspira en lo ocurrido en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos, donde el encierro y el abuso se extendieron durante casi quince años. El caso se hizo público en 2016.

Con más de 60 coproducciones y títulos originales y más de 100 millones de dólares invertidos en producciones locales, la empresa sostiene que Flow es la plataforma local que más ficción produce. Entre las producciones recientes, Viudas negras fue uno de los títulos más exitosos del año y ya prepara su segunda temporada. Otra novedad fue una alianza con el Conicet para sumar su contenido documental a la oferta.

Alianzas estratégicas

Las alianzas son, según la empresa, parte central de esa estrategia. Junto a TNT, Flow lanzó Cris Miró (Ella), La mente del poder, Viudas negras y Cautiva, con un modelo complementario. La plataforma ofrece la temporada completa y la señal emite un episodio semanal.

En paralelo, sumó propuestas de socios internacionales: el canal de El Reino Infantil, junto a Leader Entertainment; la serie Intolerantes, original de Globoplay; y los contenidos y canales lineales de Atresplayer, que amplían la oferta para todas las edades.

La música, un vertical que convoca multitudes

A través de la transmisión de los principales festivales, conciertos y shows en vivo, Flow acercó a sus audiencias una nueva forma de disfrutar la música sin fronteras. Con evolución constante en producción y calidad de imagen y sonido, la descentralización y la federalidad son las claves de una propuesta que no depende del lugar donde esté el usuario. Así, Lollapalooza Argentina o los conciertos en estadios porteños conviven en Flow con Cosquín Rock o la Fiesta de la Confluencia.

Mirada a futuro

A una década de su lanzamiento, Personal consolidó a Flow como una plataforma en constante evolución, basada en la innovación, la diversificación de contenidos, el impulso a la producción local y una experiencia cada vez más personalizada. La compañía aseguró que seguirá impulsando nuevas formas de entretenimiento y acompañando las transformaciones de la industria, con la idea que impulsó su nacimiento: poner a las audiencias como eje de cada innovación para que las historias sigan encontrando a las personas cuando, donde y como quieran disfrutarlas.