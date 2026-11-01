Sobre la historia y el presente del Teatro de la Ciudad

Entrevista de Carlos Lezcano y Natalia Schejter

El ecosistema cultural correntino tuvo cambios expansivos en lo que va del siglo XXI: se multiplicaron los espacios culturales, de manera sostenida aparecen propuestas de las más diversas disciplinas y hay público para todo. Una de las salas independientes de referencia en este paisaje es el Teatro de la Ciudad, un espacio de formación y encuentro de las artes escénicas (teatro, danza, música) ubicado en pleno centro de la ciudad de Corrientes.

La Asociación Civil Grupo de Teatro La Trastienda, que nació en el año 1995, es la responsable legal del Teatro de la Ciudad. En el año 2006, pasados sus 10 años de vida, la Municipalidad de Corrientes les otorgó en comodato un galpón ubicado en el Pasaje Villanueva 1470 entre San Lorenzo y Catamarca, y pasito a pasito y con el impulso de políticas públicas del Instituto Nacional de Teatro (y otras instituciones), fue tomando la forma que hoy tiene el Teatro de la Ciudad. Una sala con capacidad para 100 espectadores, equipamiento técnico, camarines, un salón de danzas y una biblioteca especializada en artes escénicas que lleva el nombre de uno de los referentes ineludibles de nuestra historia teatral, el Maestro Dante Cena.

Al momento de publicar esta nota, el comodato otorgado por el Municipio llega a su vencimiento y la continuidad del espacio todavía no está definida. El grupo humano que sostiene el teatro, así como sus usuarios (alumnos, público, elencos, etc.), atraviesan un momento de incertidumbre mientras esperan una respuesta sobre la renovación del acuerdo.

El problema es el impacto que esta falta podría generar en el ecosistema cultural correntino, porque todos estos años de construcción, no fue solo edilicia, sino que lo que emergió es una comunidad que fue creciendo desde una semilla y es una pieza significativa para que ese ecosistema respire. En Todos los Vientos conversamos de esto con Nancy García, actriz, directora de teatro, docente y actualmente es la Presidenta de la Asociación Civil del grupo de teatro La Trastienda.

¿Qué están haciendo en el Teatro de la Ciudad?

En el Teatro de la Ciudad tenemos varias propuestas que fueron concebidas en ese espacio tan hermoso que nosotros sentimos como una casa. Están las obras “Querido San Antonio”, “Tutti” y “Refugiados”, que nacieron en el teatro y todavía siguen en cartel. En noviembre vamos a realizar un mini provincial, al que convocamos a obras de toda la provincia. Se van a presentar doce propuestas de distintos lugares, del 5 al 8 de noviembre, para seguir promoviendo y sosteniendo el teatro independiente.

A veces sentimos que todavía hay un desafío pendiente en relación con la visibilidad y el acompañamiento de las producciones locales. Nos gustaría que las propuestas que nacen en Corrientes tengan más oportunidades de encontrarse con el público y despertar el mismo interés que generan otras producciones. Para el teatro independiente, convocar a cincuenta personas ya representa un logro importante. Por eso también nos preguntamos cómo acercar cada vez más al público a nuestras salas y cómo seguir fortaleciendo ese vínculo. Creemos que en Corrientes hay propuestas artísticas de calidad y que merecen tener más espacios de circulación.

¿Y cuál es la situación del Teatro de la Ciudad hoy?

Nos está pasando que en octubre se termina el comodato que tenemos porque el espacio del Teatro de la Ciudad está cedido por el Municipio. Y es también esa preocupación que les decía; el 31 de octubre se cumplen veinte años que estamos en ese espacio ubicado en ese pasaje que es tan hermoso.

¿Solicitaron la renovación del comodato?

Nosotros pedimos audiencia con la gestión municipal actual y la anterior porque teníamos interés en darle continuidad al comodato. Conseguimos charlar en una reunión con el intendente, él se acerca al Teatro de la Ciudad y nos manifestó que el espacio es de gestión municipal. Pero nosotros lo que queremos es la continuidad del comodato para poder seguir trabajando y generando cultura. Nos pidió que le presentemos un proyecto donde propongamos una negociación, un nuevo convenio. Y bueno, fuimos, entregamos el proyecto en el que proponemos avanzar hacia un modelo de cogestión cultural con el Municipio, que permita articular acciones entre el estado y la sociedad civil.

¿Ustedes tienen un canon que pagar?

No, pero sí nos hacemos cargo de todos los servicios, el espacio lo mantenemos nosotros.

¿Cómo empezó todo?

Ese espacio era un galpón. Y de a poco el grupo La Trastienda, con Dante Cena, Toni Monzón, Vicky Meca y otros, comienzan a crear este mundo que es el Teatro de la Ciudad. Con subsidios del Instituto Nacional del Teatro (que ya no tenemos) pudimos edificar el espacio, poner los techos, hacer los pisos, hacer el escenario. Hicimos una sala de danza en la parte de atrás del teatro, agregamos los camarines. Teníamos el tinglado, una oficina y un baño, y nosotros hicimos los otros baños, pintamos el lugar, todos los años tratando de hacer algo.

¿Los fondos para mantener el Teatro de la Ciudad son de ustedes?

Todos los fondos son gracias a los 18 talleres que nosotros tenemos, que son de danza, canto, teatro, folklore; este año se incorporó modelaje. Lo que se cobra del alquiler de estos talleres, más lo recaudado en las funciones (el 70% de la recaudación es para los elencos y el treinta restante queda para la sala), más el ingreso que genera “Mandarinas al Sol”, que es el festival de teatro para niños que hacemos hace quince años consecutivos en el mes de julio, con todo eso nosotros juntamos un fondo común para mantener y mejorar el Teatro.

¿Considerás que hay una tradición de buena adminsitración?

Totalmente. Y además nosotras no cobramos por gestionar en ese lugar, lo hacemos por amor al teatro independiente, a la cultura, a que el artista, a que la danza, el canto, tengan un lugar cercano. También el señor intendente nos dio como indicio que el Teatro de la Ciudad se vaya a otro lugar, a un barrio lejano. Está genial que los barrios tengan espacios culturales, pero ¿por qué mover el Teatro de la Ciudad y no generar otro lugar? Este es un lugar céntrico, los padres de nuestros alumnos confían, está todo cerca, entonces ellos llegan en colectivo, en bicicleta, en auto algunos.

¿Cómo va a ser esta semana para vos? ¿Qué tienen en la agenda?

Nosotros todo el tiempo estamos hablando con los abogados. Hablamos con dos concejales que generosamente mostraron su apoyo. Estamos juntando firmas.Seguimos teniendo un enlace digital donde la gente puede firmar y aportar su opinión, expresando la necesidad de la continuidad del teatro.

¿Se puede firmar de manera presencial también?

Si, te podés acercar al Teatro de la Ciudad y firmar para dar el apoyo. Nosotros estamos ahí de lunes a viernes desde las 18 hasta las 23 y los sábados estamos desde las 9 de la mañana hasta las 23 horas, porque tenemos funciones. Siempre hay alguien de la sala para que la gente que quiera darnos el apoyo se acerque y firme. Es muy fuerte que veinte años de un espacio que siempre fue creciendo, estén en incertidumbre.