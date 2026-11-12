Su familia la recuerda con la misma calidez de siempre: abogada, docente, periodista, esposa, madre y abuela, y una "embajadora" de Corrientes.

Este jueves 12 de noviembre, Martha Elena Feris de Machado habría cumplido 81 años. Murió el 26 de mayo de 2016 y, a más de diez años de su partida, quienes la quisieron coinciden en lo mismo: su recuerdo no se apagó. Sigue vivo, nítido, con esa calidez que la hacía inconfundible. La familia lo expresó hace un año, en el día de su cumpleaños, con una frase que se repite en cada aniversario: quienes viven en el recuerdo de los que los amaron jamás mueren.

La casa que habitó fue siempre el centro de todo. Estuvo casada 46 años con Yamil Machado y juntos criaron a cuatro hijas: Varinia, Magalí, Juliana e Irene. Después llegaron los nietos (Felicitas, Octavio, Azucena, Salvador, Vittorio, Santos y Allegra), su gran debilidad. Con los años, esa casa se volvió también refugio de los más chicos.

Había nacido en una familia donde la vida pública y la docencia se respiraban en la mesa. Era hija de don Gabriel Feris, hombre público de enorme peso en Corrientes y en el país, que fue vicegobernador de la provincia y senador nacional. Su madre, doña Elena García, fue una docente de vocación. De ellos heredó el amor por las letras, la justicia y la solidaridad, además de una inteligencia clara y una memoria que todavía se recuerda como prodigiosa.

Martha supo juntar la vocación por la enseñanza con la del Derecho, siempre con compromiso social. Fue abogada, docente y periodista. En el Poder Judicial de Corrientes se desempeñó como Defensora de Cámara y también como Defensora de Pobres y Ausentes, un cargo que ilustra bien su manera de ejercer la profesión: atenta a quienes menos voz tenían y a quienes estaban en situación vulnerable.

Fuera de los tribunales, fue una gran viajera y una gran contadora de historias. Leía mucho, recorrió el mundo una y otra vez y volvía con relatos que dejaban a todos pendientes de sus palabras. Con humor chispeante, repetía que "la felicidad tenía forma de avión". Promovió la literatura argentina y llevó el arte y las costumbres correntinas a amigos de distintos países, hasta convertirse, como dicen sus hijas y su esposo, en una embajadora itinerante de la Argentina y de Corrientes.

Quienes la trataron destacan, sobre todo, su humildad. Sabía muchísimo y no hacía alarde de nada: respondía con sencillez, con franqueza y con generosidad, y era capaz de ponerse en el lugar del otro. Amaba las plantas, y su jardín fue obra de esa admiración por la naturaleza y por la belleza simple de las cosas.

Hoy, la tristeza de su ausencia se transforma en agradecimiento. Martha quería que la recordaran con alegría, entusiasta, emprendedora y optimista incluso en los tiempos difíciles. Eso es lo que hace su familia en cada 12 de noviembre: celebrarla, agradecer lo compartido y seguir el ejemplo que dejó.