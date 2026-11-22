Por Eduardo Ledesma Pregunta
Versión gráfica: Belén Da Costa
En el episodio 26 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Florencia González Cabañas. Correntina, periodista y jugadora de Las Lobas, la Selección Argentina de básquet sobre silla de ruedas. En 2016 fue a Río, en 2017 se convirtió en la primera argentina en jugar en una liga de Estados Unidos y este año ganó la medalla de plata en los Parasuramericanos de Valledupar y la clasificación a Lima 2027.
En este episodio no hablamos de superación: hablamos de alto rendimiento, de una selección que tuvo que juntar 25 millones de pesos para poder competir, y de una periodista que pasó más de una década siendo entrevistada y ahora tiene las herramientas para mirar el mundo desde el otro lado. ¡No te lo pierdas!
¿Quién sos?
Esencialmente soy deportista. Eso es lo primero que digo. Después me gusta decir que soy periodista y, por último, activista de las personas con discapacidad.
En 2017 fuiste la primera argentina en jugar en una liga estadounidense. ¿Qué aprendiste allá que te hubiera gustado encontrar acá?
Primero, la facilidad de encontrar una cancha donde uno pueda ir a jugar. Todo es accesible: podés ir, jugar, divertirte y tener tu propia silla de básquet. También podía tomarme el metro o el colectivo por mi cuenta, sin necesitar ayuda. Llegaba a la cancha y me volvía sola. Para mí, que recién empezaba, fue increíble. Era todo nuevo y eso fue lo que más me impactó de aquella realidad.
Para llegar a Estados Unidos fuiste vos quien gestionó la oportunidad y contactó al equipo. ¿En algún momento fuiste consciente de que tenías que generar tu propio lugar, que no iban a venir a buscarte?
Sí. Había visto algunas posibilidades, pero no me animaba. Primero quería jugar algunos torneos en Argentina. Después empecé a enviar correos a distintos clubes de Estados Unidos y me convenció Nueva York porque tenía algunas facilidades. Además, conocía a Steve Serio, capitán de la selección estadounidense de básquet sobre silla de ruedas. Pensé que, si iba, al menos había alguien que ya me conocía. Después fue cuestión de animarme, de ir con valentía. Como buena correntina: vamos a la guerra.
Desde 2016 representás a la Selección Argentina. ¿Qué cambió en vos desde aquella chica que llegó a Río de Janeiro hasta la jugadora que va a ir a Lima el año que viene?
A Río fui como la más chica. Tenía 22 años y todo era nuevo. Miraba a las más grandes e intentaba no cometer errores, como suele pasar cuando una es novata. Ahora estoy del otro lado, entre las experimentadas, y son las más jóvenes las que me preguntan qué hacer o cómo seguir. Todavía me cuesta ocupar ese lugar. Tengo una capitana increíble, Silvia, a quien siempre le pido consejos porque es una gran referente. Pero este año particularmente tuve que hacerme cargo: en la selección tenemos a Las Lobitas y había que conducir ese equipo. En Valledupar fuimos un equipo mixto, con seis jugadoras experimentadas y seis nuevas, así que también había que asumir esa responsabilidad y seguir creciendo.
¿Qué significa hacerse cargo de esa situación?
En los torneos vivimos todo el tiempo juntas: desayunamos, almorzamos y concentramos. Para mí, hacerse cargo también es marcar el camino con el ejemplo. Levantarse temprano, llegar a horario cuando está previsto el transporte, cumplir con lo que hay que hacer. Me gusta más mostrar lo que hago que decirles a las demás lo que tienen que hacer. Las Lobitas van siguiendo eso y está bueno.
¿Qué es lo más difícil del alto rendimiento: llegar a la selección o sostener un nivel que te permita seguir estando?
Sostenerlo. En Argentina, tanto en el deporte convencional como en el adaptado, las condiciones son difíciles. Nos piden medallas, nos piden que seamos los mejores, pero a veces tenemos becas que no alcanzan y condiciones que son muy malas. No tenemos una planificación para todo el año. Está bien, vamos a hacer lo mejor posible y a conseguir medallas, pero necesitamos apoyo constante.
Ustedes tuvieron que salir a juntar dinero para poder competir internacionalmente. ¿Qué lugar ocupa hoy el deporte adaptado en la Argentina?
Hoy somos la cuarta mejor selección de América, y eso es mérito nuestro. Conseguimos la posibilidad de ir al repechaje mundialista para medirnos con las mejores selecciones. Teníamos que viajar a España y primero nos habían dicho que estaban los pasajes, pero no la inscripción. Salimos a buscar el dinero para inscribirnos y después nos encontramos con que tampoco teníamos los pasajes.
Tuvimos que pedirle ayuda a la gente. Para mí fue increíble ver cómo pasamos de tener 3.000 seguidores en Las Lobas a 16.000 en cuestión de días, a partir de un reel que se hizo viral. La gente empezó a reconocerme y a decirme: “Vos sos de Las Lobas”. Fue una locura. También quiero agradecer porque una de las provincias que más aportó fue Corrientes. Estoy muy orgullosa de eso. Como siempre, Corrientes para adelante cuando se trata de una causa para la Argentina.
Durante esa campaña, además de ser deportista, tuvieron que ocuparse de la administración, la comunicación y la búsqueda de recursos. ¿Sentiste que también tenías que ser un ejemplo para las demás jugadoras?
Con la campaña que comenzamos en febrero, además de jugadoras tuvimos que ser periodistas, contadoras y aprender de administración. Formamos un grupo de cuatro: Mariana Pérez, Mariana Redi, Silvia, que es la capitana, y yo. Teníamos que conseguir el dinero y mantener al equipo fuerte para lo que viniera, tanto si viajábamos como si no.
Había días en los que nos decían que sí íbamos y después que no. Había que sostener al grupo y aguantar por las otras Lobas, por Las Lobitas y por el sueño del básquet. Por suerte lo conseguimos. Lamentablemente, en España no alcanzamos el resultado deportivo que buscábamos, pero después cambiamos el chip en Buenos Aires y volvimos a competir en Colombia. Para mí fue una remontada. Conseguimos la medalla de plata y la clasificación a los Juegos de Lima del año que viene.
Hay una diferencia entre inclusión e igualdad real de oportunidades. ¿Qué barreras concretas siguen existiendo para una deportista como vos?
Primero, todavía está la idea de que, por ser un deporte adaptado, no somos deportistas de alto rendimiento como quienes practican deporte convencional. El deporte adaptado todavía no es tan conocido en Argentina como en Estados Unidos o España, donde existen ligas importantes.
Y después está la diferencia entre un jugador de básquet adaptado y una jugadora. Lamentablemente, las mujeres seguimos siendo una minoría. Es difícil encontrar una chica con discapacidad que, además, quiera jugar al básquet. Es un mundo que todavía está integrado mayoritariamente por varones y hay que hacerse fuerte para entrar, pero sobre todo para sostenerse. Si me preguntás qué es lo más difícil del deporte, te diría que sostenerse.
¿Qué cosas te molestan de la manera en que la sociedad interpreta la discapacidad, desde el prejuicio o incluso desde la lástima?
Me molesta que la sociedad no se dé cuenta de que la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad no son solamente temas de una minoría: son temas de todos. Alguien puede pensar que no lo afecta, pero no lo sabe. Algún día puede pasarle a esa persona o a alguien cercano.
Yo tenía 18 años cuando tuve el accidente y no sabía ni lo que era una rampa. Cuando me encontré con esa realidad, me di cuenta de que faltaban muchísimas cosas. Primero hay que conocer, saber que existe esta situación y entender que hay derechos adquiridos por los que todavía tenemos que seguir peleando. No podemos retroceder ni mirar para otro lado.
También entiendo que soy una persona privilegiada porque vengo de una familia que siempre me dio oportunidades y porque pude desarrollarme en el deporte. Pero no puedo hacerme la distraída y decir: “Me voy a Buenos Aires, arréglense”. A mí me gustaría vivir en mi ciudad y que Corrientes Capital mejore, sobre todo en cuestiones tan básicas como el estado de las veredas.
Después de tantos años de competencia y de conocer otras realidades, ¿qué descubriste sobre vos cuando dejaste de ser la chica de la silla de ruedas para convertirte en una atleta?
Descubrí que tenía mucha fuerza y una gran capacidad para encontrar algo bueno en lo que me pasaba. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba sola, pero era feliz. Pensaba: “Qué increíble, la estoy pasando bomba”. Estar tan lejos de casa y vivir esa experiencia fue algo muy especial.
Después estuve tres meses entrenando en Bilbao con mi amiga Mariana Pérez y también la pasé increíble. Vivir en Buenos Aires, viajar y pasar temporadas fuera de casa implica acostumbrarse a una vida distinta. Los demás también tienen que adaptarse a tus tiempos. Me pasó, por ejemplo, de no estar en el casamiento de mi hermana porque estaba concentrando. Son cosas que a veces no se cuentan, pero que una vive como deportista. Es difícil.
Después de haber sido entrevistada tantas veces, ¿qué pregunta te hubiera gustado que alguna vez te hicieran y nunca te hicieron?
No sabría decirte. En estos años me preguntaron de todo, hasta por mi situación amorosa. Pero creo que falta contar más lo que hay detrás de los deportistas: todo lo que sacrificamos para estar en una selección. Somos mucho más que una medalla o una foto con un reconocimiento. Necesitamos mucho más que eso: necesitamos apoyo para poder llegar a la medalla y a ese reconocimiento.
Estoy muy contenta porque soy una de las deportistas de la selección que más reconocimiento tiene en su provincia. Mi mamá siempre me decía que es lindo ser profeta en tu tierra. Pero me gustaría que no quede solamente en eso, sino que se traduzca en políticas concretas de apoyo al deporte adaptado.
Hace poco estuve en la Cámara de Diputados junto a un amigo que practica pádel adaptado, Tobías, presentando una propuesta de ley para promover el deporte adaptado desde las empresas, a través de la responsabilidad social y sin pedirle dinero al Estado. Son iniciativas que una impulsa porque quiere que las cosas cambien. También hay que aprovechar la visibilidad que tenemos y poner la cara por estas causas. No me importa la bandera política: cualquier gobierno que apoye a las personas con discapacidad y al deporte adaptado, bienvenido sea. Necesitamos esa ley y ese acompañamiento.
Desde el periodismo, ¿qué mirada sobre la discapacidad te gustaría aportar? ¿Qué sentís que todavía falta comunicar?
Me interesa comunicar que las personas con discapacidad son, ante todo, personas. Personas que pueden trabajar, estudiar, hacer deporte, tener una familia. Y, si queremos hablar de algo más cotidiano, también pueden tener Tinder, tener citas y vivir su vida afectiva. Parece algo insólito, pero hay que decirlo.
La capacidad y las posibilidades son muy variadas. Somos parte de esta sociedad y también cumplimos un rol en ella. Hay que dejar atrás los paradigmas viejos. Creo que mostrarse y estar presentes tiene que ver con esa idea. A veces la gente se sorprende genuinamente cuando ve que una chica viaja, toma cuatro aviones por mes, va a España, vuelve y juega al básquet. Si fuera una chica sin discapacidad, quizás no llamaría tanto la atención. Parte del cambio es naturalizar esas situaciones, y para eso también es necesario mostrarse.
¿Cómo te imaginás el camino del periodismo? ¿Te gustaría contar historias deportivas desde otro lugar o todavía sentís que tenés mucho tiempo para seguir en la cancha?
No tengo ni idea todavía. Por ahora quiero seguir en el básquet porque me encanta. Pero en algún momento me gustaría hacer un libro, contar un poco más de lo que fue el básquet sobre silla de ruedas desde mi experiencia, con testimonios y con muchas cosas que hoy no cuento porque todavía estoy dentro de ese mundo. Quizás cuando esté retirada pueda sentarme a escribirlo.
¿También te interesa hablar de estas experiencias sin caer siempre en el relato de la resiliencia y la superación?
Sí. Me parece que hay que dejar de hablar todo el tiempo desde la superación. Por ejemplo, cuando ganan Los Murciélagos, está bueno reconocer que ganaron porque se lo merecen, porque son deportistas. No hace falta llevar todo al terreno de la superación.
Yo pienso que todos superamos algo. Hay cosas que se notan y otras que no. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en un avión una señora me diera una estampita. Cuando empezamos a hablar, me contó que había perdido tres embarazos. Entonces una se da cuenta de que todos atravesamos situaciones difíciles. Lo mío es más visible, pero todos tenemos nuestras propias batallas y todos somos resilientes.
¿Sentís que, más allá de la discapacidad, estamos atravesando un momento social complicado?
Me parece que sí. Particularmente, creo que este año las personas con discapacidad fueron maltratadas desde mi punto de vista. Pero también apareció una resistencia de la sociedad que me sorprendió. Hay gente que está resistiendo todos los miércoles y eso es algo que antes no veía tanto.
Me gustaría que hubiera todavía más personas que dijeran: “Pará, no se metan con las personas con discapacidad”. ¿Cómo puede ser que alguien que recibe una pensión por discapacidad no pueda también trabajar? Le estamos diciendo a una persona que tiene que elegir, cuando podría trabajar y contar con una pensión para mejorar su calidad de vida. Además, esa pensión tampoco es una fortuna.
¿Cómo puede ser que en este país no tengamos la posibilidad de trabajar y, al mismo tiempo, recibir una pensión si eso nos permite vivir mejor? Son discusiones que atrasan muchísimo.
Después de la medalla de plata en Valledupar y la clasificación a Lima, ¿qué tiene que pasar de acá a 2027 para que Las Lobas lleguen en condiciones competitivas?
Ojalá no tengamos que volver a ocuparnos de cosas que no deberían ser nuestra responsabilidad. Necesitamos concentraciones todos los meses. Ahora vengo de una concentración y volvemos a concentrar en noviembre. Necesitamos recursos para esos encuentros y, por suerte, los estamos teniendo.
Lo que necesitamos es tiempo y espacios para prepararnos para Lima. Espero que no tengamos que salir otra vez a pedir pasajes o inscripciones. Este año fue muy difícil ser deportista y, al mismo tiempo, ocuparme de la administración de Las Lobas junto a otras tres compañeras. Tenés la cabeza dividida. Cuando vas a competir con una atleta de Brasil que solamente tuvo que pensar en jugar, hay una diferencia. Lo noté mucho en España: el cansancio mental y emocional, además de la presión de competir, hacen que todo sea distinto.
Recibiste la distinción Joven Honorable en la Legislatura provincial y dijiste que era especial ser reconocida en tu casa. ¿Qué significa que Corrientes reconozca a esta Florencia que construiste desde 2013?
Es una alegría y un honor, pero también una responsabilidad. Es como que te dicen: “Te felicitamos, te vemos”, pero después hay que mantener ese compromiso.
¿Sentís el peso de esa mirada social y de la responsabilidad de ser una referente?
Sí, obvio, y me hago cargo. Sé que tengo que dar un buen ejemplo como deportista. Por ejemplo, el ENARD nos rige y hay ciertas pautas que tenemos que respetar. No puedo subir a las redes una foto tomando una cerveza, porque se espera que mostremos que nos cuidamos y que tenemos determinados hábitos. Una cosa es la vida privada y otra lo que mostramos públicamente.
También soy consciente de que llevo la camiseta argentina incluso cuando estoy en Corrientes o en Buenos Aires. No soy jugadora solamente cuando estoy afuera. Cuando recibo reconocimientos de la provincia, entiendo que me distinguen por ser parte de Las Lobas y de la selección. Me gusta que se reconozca mi trayectoria, pero también quiero que eso sirva para visibilizar a las personas con discapacidad y reclamar que el deporte adaptado tenga el financiamiento que necesita.
¿Dónde entrenás cuando estás en Corrientes?
Ahora no estoy entrenando en Corrientes porque, cuando vengo, aprovecho para descansar. En Buenos Aires entreno en el CEDA. Acá voy al gimnasio y hago otras actividades. De todas maneras, invito a cualquier persona con discapacidad que quiera acercarse al básquet a que vaya al CEF 17, detrás de la Regional. Los chicos entrenan los martes y jueves, de 18 a 20. Es el equipo donde empecé y al que le tengo mucho cariño. Ahora estoy en CILSA, en Buenos Aires, pero Corrientes siempre tiene esa cosita de nostalgia.
Si pudieras sentarte frente a tu otra Florencia, la de 18 años que llegaba a rehabilitación después del accidente, ¿qué le contarías de la vida que todavía no sabía?
Le diría que la vida puede ser mucho más que ese momento. Cuando uno atraviesa una situación difícil, a veces se queda ahí y piensa que no va a poder recuperarse o que las cosas nunca van a cambiar. Pero en algún momento esa situación termina.
Además de la discapacidad, que fue un momento muy trágico porque pasás de una vida a otra, yo también perdí a mis padres en esa etapa. Fueron años muy difíciles. Sin embargo, siempre tuve la proyección de pensar que el dolor en algún momento se termina. Creo que eso también quiero comunicar desde mi historia: las situaciones difíciles pasan y el tiempo cura.
¿Qué lugar tuvo la salud mental en ese proceso?
Fue muy importante. Me acompañaron desde FLENI con un psiquiatra y después seguí con un psicólogo, hasta el día de hoy. La salud mental siempre fue importante para mí, tanto como deportista como en mi vida personal. También tenemos psicólogos deportivos y es fundamental poder hablar de estos temas abiertamente.
¿Qué te ayudó a proyectarte y a pensar que ibas a superar ese momento?
Me refugié en el básquet. En ese momento concentrábamos dos veces al mes y, cuando estaba ahí, pensaba solamente en el básquet. Cuando volvía a Corrientes, me ocupaba de mi vida. El básquet significó refugio, contención y familia. Mis compañeras y amigas fueron como hermanas. También me dio alegría y un objetivo que iba más allá de mí: representar a la Argentina.
Cuando estás en la cancha y escuchás el himno, es una de las sensaciones más hermosas de mi vida.