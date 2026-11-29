Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

En el episodio 27 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Magda Alejandra Choque Vilca, ingeniera agrónoma nacida en La Quiaca, Jujuy, y una de las voces más potentes del país en defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Descendiente del cacique Viltipoco, fundó en 2009 en Tumbaya la primera Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria de Argentina y de Latinoamérica, pública y gratuita.

Para Magda, la cocina es "la parte más tangible de lo intangible": el lugar donde se reconstruye la autoestima colectiva. En este episodio, desde su visita a Corrientes, hablamos de identidad, de semillas, de mujeres guardianas de la biodiversidad y de una convicción que sostiene hace más de 35 años: que el lugar donde uno nace es el mejor lugar donde puede estar. ¡No te lo pierdas!

¿Quién es Magda Choque Vilca?

Soy una persona muy feliz de haber nacido donde nací, de haber crecido donde crecí y de estar donde estoy.

Tu camino empezó buscando una papa que ya no existía en ninguna mesa. ¿Cómo una ausencia se convierte en una vocación, en un camino de tantos años?

Tuve una infancia hermosa. Mi mamá era maestra rural y mi papá trabajaba en el correo, así que mi infancia estuvo muy vinculada con la ruralidad, a pesar de que asistía a una escuela urbana. Tuve dos componentes en mi formación: mi papá, como diría él, más criollo que el mate, con una lógica muy ligada al sentipensar las cosas; y mi mamá, profesora de Literatura, muy vinculada con lo que decían los libros.

Esa formación me dio un fuerte sentido de autoestima y de empoderamiento. Yo pensaba que después de Mama Ocllo venía yo y después estaba el resto del mundo. Eso me ayudó a elegir quedarme a estudiar en Jujuy, aun cuando en aquel momento irse a estudiar afuera era considerado una señal de éxito.

Elegí quedarme porque estaba muy arraigada a mis raíces. Y en ese arraigo estaban mi abuela cocinera, la fiesta y la comida. Empecé a pensar en las papas desde mi formación como ingeniera agrónoma, pero las papas me dieron un cachetazo y me recordaron que no eran solamente un objeto de estudio: también eran parte de mi historia.

La papa tuni, por ejemplo, se utiliza para preparar el papahuayco, una comida que se hace durante la cosecha. Para mí ese plato representaba la infancia, las vacaciones, mi abuela, mis abuelos, mis tíos, la fiesta, la copla y la música. Era una parte de mi vida que no podía faltar.

Entonces empecé a preguntarme cómo podía ser que esas papas ya no estuvieran. Comencé con una lógica científica: recuperar, estudiar, identificar. Pero las papas me devolvieron otra realidad: eran mucho más que eso, eran mi historia y mi cultura.

En aquel momento, llevar estos temas a la universidad era casi como hablar de ovnis. ¿Qué resistencias encontraste al intentar vincular la ciencia con los saberes ancestrales?

La ciencia no solamente es celosa de su saber, sino que todavía puede ser interpelante y descalificante. Y lo digo perteneciendo al sistema científico-técnico. Muchas veces parece que todo lo que no está validado por determinado camino no existe o no tiene valor.

Hoy hay nuevas propuestas pedagógicas que hablan del diálogo de saberes. Eso no significa que necesariamente coincidamos, sino que podamos conversar desde lugares diferentes, reconociéndonos como pares.

En la cocina conviven muchos saberes y haceres que no funcionan con un paso uno, paso dos y paso tres. Tampoco una receta puede anticipar qué vamos a sentir cuando probemos ese bocado. Son conocimientos integrados con sentimientos que se transmiten de generación en generación, haciendo y viviendo. Eso también es conocimiento, aunque sea otra forma de aprender y transmitir.

En aquel momento tenía una autoestima bastante fortalecida. Si los demás lo entendían, bien; y si no, que hicieran terapia, porque yo iba a seguir. No me daba cuenta de que estaba caminando al revés de lo que se esperaba. Encontré antiguas publicaciones que hablaban de mí, de mis papas y de los pequeños productores como si estuviéramos divagando.

Hoy estoy orgullosa de ese camino, no porque finalmente haya sido validado, sino porque siento que estoy en el lugar correcto, haciendo algo que me hace bien.

En 2009 fundaste en Tumbaya la primera Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria de Argentina y Latinoamérica. ¿Cuál fue la resistencia más persistente para poner en marcha ese proyecto?

La resistencia más persistente fue que no estaba visibilizado el rol de la cocina como un espacio que reúne conocimientos. En realidad, estaba vista como un oficio menor. En mi pueblo se decía: “Si no te da la cabeza, por lo menos hacé cocina”. Ni siquiera se la consideraba una carrera para estudiar.

Se la entendía como una actividad de mover las manos, sin reconocerla como un lugar donde se integran conocimientos. Pero también encontramos resistencia desde los saberes locales. Algunas personas preguntaban qué podía aprender alguien en una escuela que no pudiera aprender en su propia casa.

No existía la posibilidad de que dialogaran esas dos formas de construir conocimiento. El desafío era justamente reunirlas.

Después de tantas promociones de egresados, ¿qué cambió en ellos y cómo repercute en las comunidades donde trabajan?

Primero, la autoestima de ser cocinero se fortaleció dentro de la comunidad. Segundo, muchos de esos saberes y haceres están generando dinámicas laborales más equitativas. Hay egresados que trabajan en Buenos Aires, Neuquén y otros lugares, pero eso no significa que sean exitosos por haberse ido: significa que pueden dialogar de igual a igual con los conocimientos de otros lugares.

Muchos también tienen sus propios emprendimientos y desarrollaron una capacidad de gestión diferente. Otros trabajan como profesores, investigan y leen. Son cocineros lectores, con un horizonte más amplio.

Y hay algo fundamental: eso no hizo que dejáramos de mirar a las cocineras locales. Al contrario, hoy las reconocemos como nuestras maestras y tenemos que honrarlas.

Vivimos en una época de homogeneización del gusto y de una globalización que muchas veces nos hace mirar más cómo nos ven los demás que cómo nos vemos nosotros. ¿Qué papel puede cumplir la cocina regional frente a eso?

La cocina regional es un gran traccionador porque un bocado puede llevarte a un momento afectivo, geográfico e histórico. También puede ser ese lugar donde encontrás el abrazo que te hace falta.

Fijate que en los cumpleaños comemos, en los casamientos comemos y hasta cuando estamos tristes o atravesamos un divorcio nos reunimos alrededor de la comida. Es el principal elemento que nos conecta con eso que somos y que a veces no podemos expresar con palabras.

Además, fortalece nuestra autoestima. Cuando algo te representa, cuando habla de quién sos y de dónde venís, es muy difícil que te saquen del eje.

Por eso digo que homogeneizar el gusto también puede ser una forma de manipulación que ejerce el mercado. Las publicidades juegan con nuestros sentimientos y construyen deseos a partir de lo que comemos.

Hoy las redes sociales, el bullying y el mobbing hacen que la mirada de los demás pueda generarnos inseguridad. No está mal interpelarnos o preguntarnos cómo nos ven, pero lo importante es estar seguros de quiénes somos y de dónde venimos.

El NEA y el NOA comparten una identidad que muchas veces parece invisibilizada dentro del relato nacional. ¿Cómo se recupera esa identidad desde la mesa?

Ahí entramos en el terreno de las políticas públicas y territoriales. Primero, a nosotros nos dicen “el interior”. Pero para que exista un interior tiene que haber un exterior. ¿Cuál sería el exterior de nuestro interior? Buenos Aires.

Si somos un país federal, esa nominación ya nos coloca como un otro dentro de un nosotros. También existe una hegemonización del Río de la Plata como factor aglutinador de la Argentina, cuando los Andes son un eje que nos atraviesa y nos vertebra.

Por otro lado, también tenemos que hacer una autocrítica: las propias regiones no siempre hemos dinamizado nuestros modos de ser guaraníes, andinos y nuestras identidades. Tenemos que poder decir: acá estamos, esto somos. Hay asimetrías internas, pero no somos mejores ni peores.

Creo que necesitamos generar autonomías locales y regionales, sin perder el diálogo en la diversidad.

Decís que hay que reconstruir la autoestima colectiva a través de los alimentos. ¿Cómo se lleva esa idea a la vida cotidiana?

Es algo muy simple. Las políticas públicas son públicas y el Estado no es solamente el gobierno: el Estado somos nosotros.

Cuando vayas a hacer las compras, preguntate de dónde viene lo que estás llevando y qué querés poner en tu mesa. Con lo que tengas y con lo que puedas, ejercé ese derecho de decidir qué alimentos elegís y qué querés transmitir a través de ellos.

Es un acto individual que se vuelve colectivo y que puede cambiar nuestra forma de crecer y de sentirnos comunidad.

¿Qué tiene la cocina que otras herramientas no tienen para transformar la realidad, especialmente en un contexto de crisis?

Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, está la cocina de la casa. Fijate qué cocinamos a fin de mes: hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahí aparecen la imaginación y la creatividad para construir un sabor con los recursos disponibles.

Eso es un acto amoroso y enorme de creatividad que ejercemos todos frente a nuestra mesa. Además, cocinamos con lo que producimos, con lo que está disponible y con lo que es propio de cada temporada.

El territorio, el clima y la naturaleza nos dan determinados alimentos en determinados momentos. En los Andes tenemos el concepto de qoni-chiri, que refiere a los alimentos cálidos y frescos; en el NEA podemos pensar en los alimentos secos y húmedos. Son formas de entender cómo los alimentos se relacionan con el entorno y con nuestros cuerpos.

Pero también somos una trama de mixturas culturales. Aunque exista una misma receta, cada persona le imprime su identidad. Eso es algo que transmitimos a los niños y a los jóvenes, que hoy necesitan mucho ese abrazo hecho comida. A veces el celular no puede dar ese abrazo.

La satisfacción de servir un plato y recibir una mirada que dice “¡qué rico!” no te la da ningún aparato. En esas pequeñas cosas está el enorme poder de la cocina: no pregunta de dónde venís, no distingue fronteras y puede generar encuentros.

Históricamente, las mujeres fueron guardianas de la biodiversidad a través de la siembra y la selección de semillas. ¿Qué sucede cuando esa cadena se rompe?

Cuando se rompe esa cadena, se rompen muchas más cosas. Cuando se pierde una semilla, se pierde una biblioteca ambulante de por lo menos cinco generaciones en el mejor de los casos, y de más de veinte o treinta generaciones en el peor.

Argentina está ubicada en una región que forma parte de los grandes centros de diversidad de los Andes centrales. Allí nacieron las papas y los maíces, pero también la mandioca, la batata y el ñame.

Nuestros ancestros se preocuparon por que todos esos alimentos estuvieran en nuestras mesas. Cuando les negamos la posibilidad de seguir creciendo, rompemos una cadena invisible de muchos años, de mucho esfuerzo y también de mucho amor proyectado hacia quienes vienen después.

A determinada edad, uno empieza a pensar menos en lo que se lleva y más en lo que deja. Todo lo que nos dejaron merece ser honrado y proyectado hacia el futuro.

¿Cómo se trabaja la soberanía alimentaria en contextos de pobreza real?

Primero tenemos que preguntarnos qué significa ser pobre en la ruralidad y qué significa serlo en la urbanidad. También hay que distinguir entre una urbanidad elegida y otra adoptada o condicionada.

En esa diferencia está condensada buena parte de la historia de las migraciones internas de la Argentina. Durante una época, Corrientes expulsaba a tres de cada diez personas nacidas en la provincia, que terminaban poblando los sectores más pobres de los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Muchas veces no había una elección real: el entorno condicionaba.

En la ruralidad podemos no tener muchas cosas, pero generalmente hay algo para poner en la mesa: una papa, un poco de maíz, una batata o algún otro alimento. El problema aparece en los conurbanos y suburbios, donde directamente no hay.

Por eso hacen falta políticas públicas que devuelvan equidad a la ruralidad, para que las personas no tengan que irse y puedan quedarse en condiciones más justas frente a la vida urbana. Siempre se presenta a la ciudad como sinónimo de éxito y al campo como una opción menor.

Tenemos que darle valor al campo, no solamente para que la gente se quede, sino porque desde allí podemos construir seguridad alimentaria, soberanía y bienestar.

¿En qué momento dejaste de pensar que tu proyecto era solamente agronómico y empezaste a verlo como un proyecto político y cultural?

¿Sabés que nunca lo pensé así? Nunca. Las papas me dieron un cachetazo y me devolvieron al camino que tenía que seguir. Pero tampoco creo hoy que sea solamente un proyecto político y cultural.

Para mí es, sobre todo, un proyecto de autoestima. Es lo que me permite estar feliz con lo que hago y ojalá pueda contagiar a quienes me escuchan para que piensen que quedarse en el lugar donde uno nació también puede ser maravilloso.

Todos podemos crecer a partir de nuestras capacidades y habilidades. Nadie puede interpelarnos desde un “no” si nosotros no le damos ese permiso.

¿Qué encontrás en común entre la Quebrada y el Litoral cuando hablamos de productores, cocineros, comida, mesa y comunidad?

Primero quiero decir que hoy ellos son los maestros. Los Cocineros del Iberá nos superaron con creces en muchísimas cosas. Han creado estrategias económicas, de autoempleo y de organización que realmente me honran. Me alegra haber podido sumar alguna pequeña herramienta en ese camino.

Y creo que hay algo que nos atraviesa: el amor por lo propio. El orgullo de posicionarnos desde el alma, la vida y el corazón para decir: quiero estar acá porque amo lo que hago.

Además, las crisis pueden generar oportunidades. Esta es una oportunidad para que, como país, como región y como pueblo, demostremos que podemos construir circuitos locales y autónomos de sostenibilidad.

Si ponemos en la mesa lo que produce nuestra zona y movilizamos la economía de nuestra región, contribuimos a que ese círculo sea virtuoso. En pequeñas acciones, especialmente en materia alimentaria, podemos conectar la producción con el campo, con quienes comercializan y con quienes consumen.

No se trata de estar en contra de los supermercados, sino de invitarlos también a construir cadenas de distribución más cercanas y de proximidad.

Si pudieras dejar una semilla, literal o figurada, para quienes te están escuchando, ¿cuál sería?

Primero, que todos, desde el lugar en el que estemos, basemos nuestra mirada en nuestros valores y no en nuestros desvalores. Muchas veces el sistema nos lleva a calificarnos desde la descalificación y no desde lo que tenemos de bueno.

Cuando nos miremos al espejo, tenemos que reconocer qué es lo mejor que tenemos cada uno. Todos tenemos cosas muy buenas que merecen ser valoradas.

Y, en segundo lugar, entender que los desafíos siempre van a existir, pero no son necesariamente barreras. Está en nosotros encontrar los caminos posibles frente a ellos.

Quiero terminar con una frase de mi papá, que ya está en otra dimensión. Cuando se fue, me pidió tres cosas: que no dejara de bailar, que no dejara de cantar y que no dejara de reír. Y me dijo que lo único que no me iba a perdonar era que no fuera feliz.

No te perdones no ser feliz. Buscá que, en cada uno de los espacios que habitás, haya un momento de felicidad.