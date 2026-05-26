Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Emilio Karothy

Arrancamos un nuevo año de entrevistas y el primer invitado no podía ser otro que Emilio Karothy. Dueño de una de las voces más reconocidas de la radio correntina, creador de personajes inolvidables, entrevistador, conductor y protagonista de una etapa histórica del humor y la comunicación en la región. Desde “La mañana está perdida” hasta sus proyectos actuales, Karothy construyó un estilo propio: inteligencia, ironía, sensibilidad y pasión por la radio, la TV y ahora también el streaming.

En el primer programa de esta temporada vamos a hablar de medios, humor, música, libros, historias de vida y también de cómo cambió la forma de comunicar en tiempos donde todo parece durar apenas unos segundos.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.