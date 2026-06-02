Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Constanza Gómez

Llega el segundo episodio de la temporada y la invitada es Costi Gómez: licenciada en Publicidad, doctora en Proyectos de Comunicación, emprendedora y cofundadora de Calificadas®, la primera app en español de oratoria para mujeres con perspectiva de género.

Nacida en Corrientes, con formación en el extranjero, entrenó a más de 8.000 personas y construyó un proyecto reconocido por Google, Microsoft, Endeavor, Nasdaq y el Tecnológico de Monterrey. En este episodio vamos a hablar de emprendedurismo, comunicación, género, identidad territorial y lo que significa levantar algo grande desde el interior. Una conversación honesta, con fondo y con historia.

¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.