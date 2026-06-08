Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Daniel Collinet

Tercer episodio de la temporada y el invitado trae casi cuatro décadas de medios encima. Daniel Collinet arrancó en Radio Capital en 1988, con 17 años, y desde entonces no paró: radio, televisión, publicidad, producción.

Creador de ciclos que quedaron grabados en la memoria correntina —El Día del Arquero, Los Cenadores, La Luna, Levántate y Anda—, conductor, publicista y productor que presentaba proyectos de branding cuando nadie sabía todavía cómo se escribía esa palabra.

En este episodio vamos a hablar de medios, de cambios, de nostalgia, de ideas que se concretaron y de las que todavía esperan. Una conversación larga, sin apuro, con alguien que conoce este oficio desde adentro. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.