Juan Carlos López Calvet: “La IA crea valor cuando mejora la cadena periodística entera, no cuando se aplica a una tarea aislada"

BUENOS AIRES. (Enviado especial) El jueves 4 de junio, mientras Argentina celebraba la semana del Periodista, Buenos Aires fue escenario de un debate que muchas redacciones del país todavía evitan pero que ya no pueden postergar: cómo incorporar la inteligencia artificial sin que eso signifique degradar el periodismo.

Las oficinas de Personal Argentina fueron el escenario de una nueva edición del ciclo "Innovación, Tecnología y Periodismo", un espacio de formación que la empresa viene impulsando desde hace más de una década junto a periodistas y medios de todo el país. La jornada convocó a periodistas y referentes de medios de comunicación de alcance nacional, entre los que estuvo El Litoral, y tuvo como eje central una pregunta tan simple como urgente: ¿para qué sirve la IA en una redacción?

La respuesta la trajo desde Europa, Juan Carlos López Calvet. Mexicano de origen, es director de Datos e Inteligencia Artificial de Schibsted News Media —uno de los mayores conglomerados de medios escandinavos— y sostiene que la discusión relevante sobre inteligencia artificial en medios ya no pasa por la fascinación tecnológica, sino por una pregunta más concreta: cómo usarla para fortalecer el periodismo de interés público sin degradar su misión editorial.

Cuatro pilares y tres tensiones

En su presentación, López Calvet reflexionó acerca del uso de la IA de manera pragmática, responsable y alineada con estándares editoriales rigurosos, y realizó una demostración de usos prácticos para aplicar la tecnología en tareas y rutinas periodísticas.

El núcleo de su exposición fue la arquitectura conceptual que rige el trabajo con IA en Schibsted. Cuatro verticales que no son abstractas sino operativas: la IA para trabajar mejor, la IA para servir mejor a la audiencia, la IA para crear nuevos productos y la IA para un uso responsable como condición de escala. No como aspiraciones, sino como criterios de aplicación cotidiana en redacciones que publican en varios idiomas y operan en distintos mercados del norte de Europa.

Pero López Calvet no llegó a Buenos Aires a vender entusiasmo tecnológico. También nombró las tensiones que, según su diagnóstico, toda redacción enfrenta cuando intenta incorporar estas herramientas: la velocidad de los procesos por sobre la seguridad de los datos; la autonomía editorial frente a la confianza en la infraestructura técnica; y el riesgo que implica la experimentación frente a la solidez de la confianza editorial construida con las audiencias.

Esas tensiones no tienen solución técnica. Requieren decisiones editoriales y culturales que cada medio debe tomar por sí mismo.

La métrica que importa

López Calvet advierte que el valor de la IA no debería medirse solo por su capacidad de ahorrar tiempo o bajar costos, sino por su aporte real a la calidad, la comprensión y el alcance del trabajo periodístico. En esa misma línea, en una entrevista previa con La Nación, había sido contundente respecto de cómo evaluar el impacto de la tecnología en los medios: la métrica clave no es el clic, sino la confianza.

La idea atraviesa toda su concepción del periodismo asistido por IA. Cuando el éxito se mide solo con indicadores como clics, engagement o tiempo de permanencia, el periodismo corre el peligro de hacerse más rápido, pero no necesariamente mejor.

Con esa convicción de fondo, cerró su ponencia porteña con una frase que sintetiza su postura y que quedó resonando entre los asistentes: "La inteligencia artificial crea valor cuando mejora la cadena de tareas en su totalidad, no sobre una tarea aislada."

Un programa que lleva diez años

La jornada del 4 de junio no fue un evento aislado. Se inscribe en Redacciones5G, el programa de formación periodística de Personal que lleva más de una década recorriendo el país. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional, el programa contribuyó a construir un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Los números que acumula el programa no son menores: más de 500 medios de todo el país y la región, más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación capacitados, y alcance a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines.

Este año, además, el programa presentó la edición 2.0 de su guía Periodismo IA, que incorpora los últimos avances de la tecnología y propone nuevas herramientas para redacciones que ya no pueden ignorar el fenómeno.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, quien enmarcó la jornada en ese compromiso institucional: acompañar la evolución del periodismo en un momento en que la tecnología ya no es una promesa sino una realidad cotidiana de las redacciones.

El evento fue moderado por la periodista y productora de contenidos Lucila Lopardo. Del panel local participaron Marcos Calligaris, director de Contenidos de Cadena 3, y Patricio Caruso, editor general digital de TN.

El linaje de una jornada

El ciclo "Innovación, Tecnología y Periodismo" tiene su propio linaje. Arrancó en 2017 con Andrew Phelps, director de Producto del New York Times. Pasaron por sus ediciones, entre otros, Emilio García Ruiz —editor general digital del Washington Post—, Martin Baron —exdirector ejecutivo del mismo diario— y, el año pasado, Rosental Alves, pionero del periodismo digital y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

La elección de López Calvet para esta edición del Día del Periodista no fue casual. Viene de liderar en Schibsted proyectos de automatización de redacciones, verificación asistida y despliegue responsable de modelos generativos. Un perfil que combina la ingeniería de datos con una mirada editorial clara: la tecnología al servicio del periodismo de interés público, no a la inversa.

La ponencia completa está disponible en la sección Redacciones5G del sitio institucional de Personal: institucional.telecom.com.ar/prensa/redacciones/itp