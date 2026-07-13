Quién es la influencer que festejó con el correntino Flaco López el triunfo de Argentina

José Manuel “Flaco” López tuvo un estreno inolvidable con la camiseta de la Selección argentina. El delantero de Palmeiras ingresó en el alargue del partido ante Suiza y, en una de las primeras pelotas que tocó, asistió a Julián Álvarez para el gol que selló el 2 a 1 y la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

Pero mientras los hinchas celebraban su gran actuación dentro de la cancha, en las redes sociales comenzó a hablarse de otro tema: un posible vínculo con la influencer mendocina Clara Cremaschi.

Las especulaciones surgieron después de que ambos compartieran publicaciones juntos. La joven subió una foto luciendo la camiseta número 21 del futbolista y, más tarde, una historia junto a él cargada de emojis de corazones.

López también publicó una imagen con la creadora de contenido acompañada por el mensaje “Vamos amiguita tqm”, una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios. Como si fuera poco, el intercambio de corazones y comentarios entre ambos terminó de alimentar las versiones de un posible romance.

La mendocina que conquistó TikTok

Clara Cremaschi nació en San Martín y, con apenas 21 años, se convirtió en una de las creadoras de contenido más populares de Argentina. Abrió su cuenta de TikTok en marzo de 2021 y hoy supera los 2,5 millones de seguidores gracias a sus bailes, desafíos y videos que suelen viralizarse.

Su contenido, además, no pasa inadvertido. Sus bailes y videos, muchas veces con una impronta sensual, generan opiniones divididas. Mientras algunos usuarios cuestionan ese estilo, otros salen a defenderla y destacan su autenticidad. Lo cierto es que, más allá de las críticas, logró construir una comunidad fiel que acompaña cada una de sus publicaciones.

El ingreso que cambió el partido

López ingresó a los 110 minutos del encuentro frente a Suiza en reemplazo de Leandro Paredes, quien debió abandonar el campo por una lesión. Scaloni decidió sumar presencia ofensiva cuando el partido parecía encaminarse a los penales y la apuesta dio resultado casi de inmediato.

Dos minutos después de entrar, el correntino participó de la jugada que terminó con el gol de Julián Álvarez y le dio la clasificación a la Albiceleste.

Nacido en San Lorenzo, Corrientes, el atacante de 25 años se formó en Lanús antes de ser transferido a Palmeiras, donde atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolidó como uno de los goleadores del fútbol brasileño.

Su debut con la Selección no pudo haber sido mejor. Y mientras Argentina celebraba el pase a semifinales, las redes encontraron otro motivo para hablar del delantero: una mendocina, un “TQM amiga” y una historia que, por ahora, sigue envuelta en rumores.

Con información de El Sol