Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Eduardo Varela

bogado, correntino y diplomático de carrera. Eduardo Varela recorrió el Servicio Exterior Argentino con destinos en China, Australia, Suiza, Italia y Egipto, fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores y embajador en Egipto y Sudán. Hoy, jubilado de la diplomacia, mira a Corrientes desde afuera y se pregunta por qué una provincia fronteriza con condiciones excepcionales sigue hablando de sus ventajas geográficas como potencialidad y no como realidad concreta.

En este episodio hablamos de paradiplomacia, de la relación Milei-Lula y sus consecuencias regionales, y de qué puede hacer Corrientes en el mundo cuando la política exterior nacional toma otro rumbo.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.