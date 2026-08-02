"Si se desfinancian organismos y no tenemos datos del clima, no podemos prever nada"

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

Doctor en Biología, Investigador Principal del CONICET y una de las voces más respetadas del país en ecología de ríos y humedales. Juan José Neiff dirigió el CECOAL durante 30 años, estudia los Esteros del Iberá desde principios de los 80 y hoy, jubilado, sigue yendo todos los días a investigar.

En este episodio hablamos de forestación y límites, del Iberá que conoció y del que existe hoy, del RIGI y sus impactos posibles, y de lo que se viene con El Niño. Una conversación sin eufemismos sobre el territorio que habitamos y lo que le estamos haciendo.

Si alguien le pregunta quién es, ¿usted qué responde?

Un curioso que vive con preocupación la relación entre las personas y la naturaleza.

Los organismos, tanto animales como plantas, están acostumbrados a los cambios de la naturaleza: a los pulsos, a las inundaciones, las sequías, los incendios y otros fenómenos críticos. Las personas no. El ser humano apareció mucho después en la historia de la Tierra y no adquirió las mismas ganancias evolutivas.

Cuando ocurren fenómenos extraordinarios como El Niño o La Niña, el paisaje tiene resiliencia: capacidad para recuperarse. Los seres humanos, en cambio, reaccionamos con preocupación y miedo. Por eso nos interesa entender qué viene, cómo manejarlo y, cuando no podemos hacerlo, advertir a la sociedad y a los gobernantes sobre los riesgos.

Ahí me está hablando el profesional. Y a la persona le pregunto: ¿dónde nace esa curiosidad y por qué?

Estudié Ciencias Naturales. Quería estudiar Medicina, pero mi familia era muy humilde y en Paraná no podía hacerlo. Elegí lo más cercano.

Después ingresé al Instituto Nacional de Limnología, en Santa Fe, donde empecé a estudiar cómo funcionaban las plantas en relación con los cambios de las lagunas y los ríos. Ahí me fui acercando al estudio de los sistemas fluviales.

Con el tiempo terminé haciendo algo parecido a lo que hacen los médicos: diagnosticar un paciente. Solo que mi paciente dejó de ser una persona para convertirse en la naturaleza.

¿Y se arrepiente?

No, para nada. Me siento muy bien.

¿Logró el objetivo?

Sí. Trabajo desde los 14 años, pasé por tareas muy humildes y también por responsabilidades muy grandes. Me jubilé en 2015 y sigo trabajando porque me gusta lo que hago.

Corrientes es una provincia con indicadores altos de pobreza estructural y ahora parece entrar en una etapa donde se habla de grandes proyectos forestales. ¿Cuáles son los límites para esos megaproyectos? ¿Y quién los pone?

Le corrijo algo: el desarrollo forestal no empezó ahora. Comenzó en los años ochenta y tomó fuerza en los noventa.

Con la reforma constitucional de 1994 apareció el derecho a un ambiente sano, surgieron las leyes de impacto ambiental y también las certificaciones internacionales para las empresas forestales.

En 1999 empezamos a realizar estudios de impacto ambiental para distintas empresas y desde entonces seguimos monitoreando su desempeño. Aprendimos junto con ellas cuáles eran los puntos críticos y cómo corregirlos.

Esta masa forestada que hoy tiene la provincia, ¿está monitoreada?

Sí. Está monitoreado entre el 50 y el 60 % de la superficie, que corresponde a las empresas certificadas.

Las empresas más pequeñas generalmente no cuentan con certificaciones internacionales y trabajan bajo la normativa provincial y nacional.

¿Y en términos generales en qué situación estamos desde el punto de vista ambiental?

Publicamos recientemente un libro, “Bosques nativos e implantados en Corrientes” donde analizamos la situación actual.

Hasta hoy, los impactos registrados son muy bajos según los estándares internacionales e incluso menores que los producidos por otras actividades.

La superficie forestada representa aproximadamente el 6% de la provincia y no provocó problemas graves ni una fragmentación importante de los ambientes.

Los monitoreos de productos fitosanitarios llevan más de veinte años y no muestran niveles preocupantes.

Pero ahora apareció un nuevo escenario con inversiones como el RIGI y proyectos industriales. ¿Ahí estaríamos hablando de otra cosa?

Sin dudas.

Hoy la forestación se realiza con unas 620 plantas por hectárea porque la producción está destinada principalmente a madera sólida.

El problema aparece si cambia la demanda y se apunta a producir pasta de celulosa o fibras, porque eso puede llevar a dos riesgos: aumentar demasiado la superficie forestada o incrementar mucho la densidad de árboles por hectárea.

Ahí aparece un tema central: el agua.

Si pasamos de 620 a 2.000 árboles por hectárea, aumenta muchísimo la demanda hídrica y debemos preguntarnos qué ocurrirá con los humedales.

Usted suele hablar de planificación antes que de prohibición. ¿Tenemos con qué organizar esos controles y corredores ecológicos?

Tenemos con qué, aunque no sé si estamos suficientemente organizados.

Existe algo que se llama ordenamiento territorial, que permite definir dónde puede hacerse forestación, arroz, ganadería u otras actividades y bajo qué condiciones.

La provincia cuenta con organismos de control para auditar estos proyectos.

La preocupación pasa por saber si existe suficiente coordinación entre los organismos nacionales, provinciales y locales.

También apareció una tendencia a flexibilizar los controles bajo la idea de que todo estaba excesivamente regulado.

¿A qué responde esa lógica?

Por un lado, a la necesidad de producir más rápidamente. Pero también hay un cambio en la forma de entender la soberanía sobre los recursos naturales.

Se están debilitando mecanismos de gestión y sistemas de información fundamentales.

Si dejamos de producir datos sobre ríos, clima, suelos o recursos naturales, y debilitamos organismos como el INTA, el CONICET o las universidades, entramos en una situación de riesgo.

Cuando nos inundamos o cuando hay incendios, esa información proviene justamente de esos organismos.

¿Se puede confirmar lo del "súper Niño" del que tanto se habló?

El "súper Niño" es una creación de los medios.

La Organización Meteorológica Mundial habla de Niño fuerte o muy fuerte.

Sabemos que existe un fenómeno asociado al calentamiento del Pacífico ecuatorial y que eso aumenta las lluvias sobre la Cuenca del Plata.

Lo que no podemos saber con precisión es cuánto va a llover.

El volumen de agua involucrado es enorme y pequeñas diferencias de temperatura producen cambios muy importantes.

¿Estamos cerca de poder saber si un evento será parecido al de 1982 o al de 1997-98?

Es una buena pregunta. Tuvimos un Niño muy fuerte en 1982-83 y otro en 1997-98.

De ambos aprendimos mucho, especialmente para construir defensas y mejorar la infraestructura.

Lo importante es mirar hacia atrás, aprender de esas experiencias y utilizarlas para prepararnos mejor.

¿Aprendimos algo y estamos mejor preparados que en 1997-98?

En Corrientes creo que sí.

Se trabaja en el plan hídrico, en desagües y obras vinculadas al manejo del agua.

No estoy tan seguro de que la situación sea igual en todo el nordeste.

No me quiero ir sin preguntarle por los Esteros del Iberá. Después de tantos años de investigación, ¿qué balance hace de su transformación?

Cuando llegamos, en los años setenta, pensábamos que el Iberá podía desaparecer.

Hoy Corrientes tiene quince mil kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas, es la primera provincia forestal del país, una de las principales productoras de arroz y una provincia ganadera muy importante.

Eso demuestra que distintas actividades pueden convivir siempre que se respeten los límites y la capacidad de soporte del ambiente.

Usted dirigió el CECOAL durante más de treinta años y sigue yendo todos los días. ¿Qué lo mantiene ahí?

Soy entrerriano, pero llegué a Corrientes en 1973 y me siento correntino.

Creo que todavía hay cosas que puedo aportar desde la experiencia. Trabajo ad honorem, ayudo a empresas a detectar problemas y continúo investigando junto a mi equipo.

Uno trabaja mientras se siente bien y todavía tenga algo para ofrecer.

Y esta es mi última pregunta. El paciente nuestro, la provincia de Corrientes, este territorio, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está reclamando?

Nos está reclamando armonizar las distintas formas de producción.

En los últimos años apareció con fuerza otra actividad: el turismo.

Estamos trabajando en un libro sobre humedales como base del turismo de naturaleza para enseñar a interpretar el paisaje.

No se trata solamente de sacar una foto de un yacaré, sino de comprender por qué ese humedal funciona como funciona y qué consecuencias tienen nuestras acciones.

No se trata de prohibir, sino de enseñar a entender la naturaleza. Si

comprendemos cómo funcionan los sistemas, podremos tomar mejores decisiones.