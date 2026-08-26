Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Santiago Sheridan

Cantante, guitarrista, productor y gestor cultural. Santiago Sheridan creció dentro de una familia que es historia viva del chamamé. Integra el Quinteto Cocomarola, produce espectáculos, peñas y giras, y lleva años trabajando junto a su padre, el “Bocha” Sheridan.

En este episodio hablamos de legado y de identidad propia, de lo que significa crecer rodeado de los grandes del género y tener que construir después un nombre propio. Y también de algo más personal: la fe, la familia y la pregunta sobre qué quiere dejar Santi Sheridan cuando el apellido ya no alcance para explicarlo.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.