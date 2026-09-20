"Quiero hacer una bruma casi espesa donde el observador se sienta atrapado"

Por Fernanda Toccalino y Carlos Lezano

Quizá nuestra especie destruyó tanto más "su" medio" en la medida en que no era precisamente suyo. -FABIENNE RAPHOZ, Parce que l'oiseau'.

Un mismo territorio puede contener muchos paisajes. El de Alicia Esquivel es el de su infancia, el que dejó y que, desde la distancia, recuerda y extraña: un paisaje de naturaleza vigorosamente salvaje, precaria en su armonía y amenazada por el fuego.

Los incendios de 2022 fueron motivo de preocupación. Pero, como ella misma señala: “Y no se termina cuando se acaba el fuego”, título de la obra que recibió el tercer premio de dibujo en el 111° Salón Nacional de Artes Visuales en 2023.

¿Qué paisaje aparece cuando dejamos de caminar un territorio? ¿Qué olores, sonidos y colores lo transforman? ¿Qué permanece cuando aquello que conocíamos ya no está?

En su obra, Alicia recupera ese paisaje y, al hacerlo reaparecer, se reencuentra con una parte de sí misma y con el pasado que ese territorio guarda.

*El dia después de la quema. Carbonilla, lápiz carbón y pastel,canvas,120 cmx 2m. Tercer premio salón Nacional. Crédito Gustavo Barugel.

¿Sos correntina?

Nací en Eldorado, Misiones, donde viví parte de mi infancia. Mi familia paterna vivía en Corrientes, aunque eran de General Paz –Caá Catí, en cambio la familia materna era de Esquina y de Sauce. El papá de mi mamá se casó con mi abuela que era paraguaya, vivieron en el campo, en Palmasola (Formosa). Mis raíces son fuertemente Correntinas y paraguayas. Llevo seguramente en mis venas esa fuerza del monte, de la selva, del agua.

Me casé en Ituzaingo y de allí me fui a Italia.

Tan misionera como paraguayamente correntina, hay una potencia muy grande por la mixtura. ¿Cuándo aparece la naturaleza en tu obra?

La verdad es que tuve una vida de inmigrante, una vida nómade. Mis primeras obras eran conceptuales: instalaciones escultóricas y objetos que justamente hablaban sobre la inmigración. Regresé a Buenos Aires después de muchos años y a Corrientes volví recién después de los incendios, esos hechos fueron muy movilizadores. Tuve la sensación de que no llegaría a ver nada de aquello que estaba impreso en mis recuerdos y que todo iba a estar muy cambiado no solo por el paso del tiempo, sino por los desastres ambientales. Entonces comienzo a trabajar con animales en peligro de extinción y surgen las máscaras, como una especie de sortilegio para exorcizar el miedo y apoderarme de esas imágenes. Son cabezas de animales: pájaros, lobos, perros, yaguareté. Acudo al ritual del dibujo, trato de detener lo que está en vías de extinción, adueñarme de la esencia y en la misma ceremonia capturar el pasado y volver a transitar la impenetrable y enmarañada selva.

El uso de las máscaras, pareciera un juego de niños, pero es mucho más profundo.

A continuación vinieron las plantas, y después seguí con el paisaje y la idea de recuperación.

Comencé a ir a Corrientes una vez al año, viajes que disfruto especialmente. Recorro los lugares familiares, solo recuerdos, porque ya no queda nadie de mi familia.

Le estoy eternamente agradecida a Gabriel Romero, gracias a él volví. No solo encontré gente amiga, sino que al recorrer las calles reviví muchos recuerdos. Fue una recuperación de mi historia familiar muy importante.

¿Desarrollaste en una residencia el proyecto “Sendero de la ortiga”?

Si, en la Residencia La Rural, en Raco - Tucumán, antes de la pandemia, en el 2018. Fue mi primer acercamiento a la naturaleza. Estuvimos aislados, sin internet, no había nada, y teníamos que resolver hasta la comida, fue muy lindo.

Salía temprano a juntar flores y plantas para sacar los pigmentos y hacer una clasificación. Fue muy interesante porque no sabíamos que plantas eran. Pero con las fotos, dibujos y pigmentos, con la ayuda de internet pude recopilar datos que me permitieron identificar y clasificar con nombres vulgares y científicos.



Y no solo eso, pudimos alimentarnos con las plantas y las flores que encontrábamos.

Prácticamente con Tucumán inicia este viaje a la naturaleza. Me encantaría volver a hacer residencias así.

Ahí hice las obras de plantas nativas sobre calcos con tintas, que parte de esas plantas llevé a Corrientes, y después comencé con los animales. La idea de los calcos fue para resolver de alguna manera económica los traslados. Los llevé enrollados, y aunque surgió por una necesidad, jugando con la creatividad y el presupuesto, resulto un increíble recurso que lo termine incorporando en mis obras, me dio placer y la posibilidad de otro sistema de montaje.

Igualmente, no era algo ajeno, comentaste que tu obra antes era más instalativa, tal vez fue, además, la oportunidad de volver al espacio.

Es verdad. En otros salones trabajé con material desplegable y con transparencias. Hago volúmenes, colchones, todo parece real, y es transparente, como si fuera una malla.

*Colección MACC

Estudiaste con Distéfano, hiciste esculturas en tus inicios y hoy recurrís a montajes como las obras que están en el MACC, que cuelgan desde el techo, con esos troncos y carbones, representados en los calcos y puestos también en el piso.

Ahora estoy incorporando volúmenes grandes, que generan fuertes avances en el plano. Maderas y troncos… en los dibujos de pequeño formato y en los de gran formato como los del MACC. Tengo intención de salir del plano y trabajar estas formas en escultura.



Gustavo Insaurralde me invitó a hacer una muestra. Estamos en un proyecto que él va a curar y mi idea es hacer esculturas con carbón. Confieso que no sabía que el Chaco era un gran productor de carbón. Vamos a investigar porque mi idea es incorporar la escultura. Hace muchos años que no hago, me gustaría que sean en gran formato.

En los paisajes utilizas técnicas que hablan de una enorme paciencia. Líneas superpuestas que van generando espesura, de grafito o de punta de plata. Van del pequeño formato a obras muy grandes, como de dos metros. ¿Las dimensiones condicionan o piden una técnica particular? ¿Qué va primero, el tema o la técnica?

Creería que van juntas, pienso en el tema, en una imagen y cuando las pienso, las veo materializadas, a veces en el andar modifico. Por ejemplo, si comienzo con carbonilla, no puedo usar después punta de plata.

Hace poco hice una obra muy grande toda en carbonilla, para el Salón (espero entrar), y fue realmente hermoso, hacía mucho que no usaba solo carbonilla. Y me acordaba de Josefina Madariaga, que me dijo: “Alicia, yo hago carbonilla cuando trabajo en gran formato, por los tiempos, porque es más rápido”. Y yo, que me recuperé recientemente de un problema en el hombro, me siento menos exigida, porque la punta de plata me lleva mucho tiempo, más de un mes, si la obra es de gran formato tendría que trabajar sin hacer otra cosa más que eso. En cambio, si mezclo las técnicas, tengo otras posibilidades.

Y el pequeño formato apareció ahora, intencionalmente, por las ferias, porque es lo que va, y me fue muy bien con ese formato. Para mí fue un desafío. Las estrategias de los artistas, a veces son insólitas, pueden venir por el lado económico, de traslado o de tiempo y uno se ajusta a un formato. Pero cuando te gusta, lo haces con pasión y fluye naturalmente.

También pienso en un público no tan avezado que ve cosas muy diferentes en la sala. Un dibujo muy claro y puntilloso de un animal y de repente alguna bruma inexplicable y abrumadora que te causa una tristeza enorme cuando lo ves. Uno se detiene frente a eso. Se queda ahí.

Y no logro hacerla todavía como yo quiero. Quiero hacer una bruma casi espesa que el observador se sienta atrapado, trate de penetrar, de entrar.

El otro día vino una amiga y me dijo: -“Ay Alicia! es como difícil entrar en ese bosque, y uno quiere entrar y entrar”. ¡Y esa era la idea! - En realidad el artista va percibiendo cosas que ni sabe, que en el camino vas encontrando. Y también me preocupa, porque si causa tristeza, no voy a vender (se ríe).

*Palo Santo. Técnica carbonilla, pastel y tiza.

¡Pero también se empatiza con la tristeza! Se genera un encuentro, se comparte.

¡Es cierto! La tristeza empatiza.

Que emocione un trabajo es maravilloso, el objetivo estaría cumplido.

En las obras pequeñas, se ve que sí, que lo logré. Muchos me dicen que les hace recordar a los dibujantes españoles.

Me preguntaron si me inspiraba en el Goya. Claramente es uno de los grandes dibujantes que admiro, pero también hay otros, Leonardo, Durero… William Kentridge es uno de mis favoritos contemporáneos y otros tantos. Puede haber una y muchas inspiraciones. Miro mucho... Todos tenemos artistas que admiramos. Paisajes, amo los ingleses, Constable, Turner. Depende los materiales, las técnicas, Investigo los trazos, como si fueran formas de escrituras; el dibujo es sin duda una forma de escritura.

¿Cómo es el desarrollo de la obra desde que la bocetas en el soporte hasta que la terminas?

Comienzo a dibujar como quien empieza a hablar. A veces hago bocetos, pero simplemente para saber cómo va a ser la composición, como voy a trabajar el tamaño, el formato, el soporte. Lleno la pared de fotos, impresiones, recortes, bocetos y ahí voy armando un continente, este paisaje que va creciendo.

*Después de la quema. Técnica mixta.

¿Cómo aparece el color? Sobre todo en esa serie maravillosa “Y no se termina cuando se acaba el fuego”, esos gestos pequeñitos pero muy potentes de color.

Esa es la idea, jugar un poco con esto de que la naturaleza es poderosa. Entonces, aunque esté, ésta oscuridad, siempre pienso que hay vida, y ahí aparece el color, esperanzador. Es como si tratara de detener el curso de lo que está en vía de extinción. Trato de transmitir esperanza, que es la que yo tengo.

¿Y la tinta?

Depende, a veces hago todo en tinta, a veces hago retoques en tinta o acentos. La tinta me da posibilidades más sutiles, pero a veces con la tinta logro negros más intensos. Juego con los materiales: la punta de plata se oxida y es cálida, a la carbonilla la puedo trabajar como algo frío, se sostiene, pero no me da esa sutileza que me da la tinta. Entonces juego con el trazo y con el material. No sé si eso se ven estos recursos, pero para mí es un juego de valores y texturas.



El otro día miraba a Rosalba Mirabella, la artista tucumana. Me encanta como trabaja el grafito, con mucha sutileza, todo en el mismo tono. Pero yo juego con las profundidades más oscuras, es el carácter de cada uno….

*Y se termina cuando se apaga el fuego. Punta de plata y carbonilla. Canvas. 120cm x100m. Premio Trabucco. Crédito Gustavo Barugel

También tenes obras muy claras, con transparencias. Hay un contrapunto entre la densidad oscura y la liviandad…

Sí, es como un desafío, a veces trabajo con lápiz duro H, quiero que se visualice la imagen en un mismo tono y que sea muy sutil. Otras veces uso punta de plata. Manejar diferentes materiales te da una libertad maravillosa, los elijo depende del tema o el soporte.

Sos una gran admiradora de la naturaleza, es un móvil para volver a tus pagos de infancia y volver a recorrer tus huellas, no?

Sí, es verdad, me encanta todo. Ver las plumas de los pájaros, la piel de los animales…. Y es tan difícil lograr transmitir esas texturas, esas sutilezas,... Cada vez que voy a Corrientes lo vivo con mucho placer.

Sigo abordando la naturaleza en mi obra. Imagino probar distintos soportes y materiales para incorporar, conectada con lo visual, olfativo, táctil; temas que tienen que ver con la recuperación y los desastres ambientales. Por medio del trazo reaparecen a veces quiméricas fieras, vegetación selvática, plantas autóctonas. A veces son veladuras casi evanescentes, que se esfuman como el humo o el vapor.

Creo que cuando uno trabaja pensando en sus raíces, en una especie de viaje de introspección, los resultados son placenteros y se ven.

ALICIA ESQUIVEL

Estudio en la Esc. Nac. De Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en la Escuela Superior de la Cárcova. Poco tiempo después se marchó a Italia, donde residió unos años, siempre involucrada en el campo del arte. Vivió un tiempo en la ciudad de Córdoba e Ilustró libros de poetas cordobeses publicados en la universidad Ca’ Foscari de Venecia. En una segunda estadía en Italia expuso en Milán, Roma y en San Pablo. Participó de clínicas y residencias: “La Rural”, en Raco (Tucumán) y “Portal de Luz”, en Uruguay. Y en salones y muestras, Individuales en: C.C Borges, Galería Lumi, Galería Hoy en el arte, Galería Praxis Galería Oda. Colectivas: Casa del Bicentenario, CCK, Museo de Bellas Artes T. Navarro de Tucumán, Museo Vidal de Corrientes y en el Museo Ñandereco. Expuso en el Memorial de América Latina en San Pablo, Brasil. Fue seleccionada en forma casi ininterrumpida en el Salón Nacional en diferentes disciplinas. Premio a la Tercera mejor obra Salón Nacional en Dibujo 2023. Premio Trabucco Dibujo 2024. Invitada en el 2025 a participar por Fundación PROA “Territorio en Transición “- Museo Ñandereco. (Corrientes). Instalación y Dibujo, en -appartparis y Mindy Solomongallery –Paris-Miami. 2026 premio whitcomb. Su obra integra la colección del MACC –Museo de arte contemporáneo de Corrientes.