Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Eduardo Perna

En el episodio 18 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablamos con Eduardo Perna. Médico egresado de la UNNE, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología "J. F. Cabral" y uno de los investigadores cardiovasculares más reconocidos del país. Eduardo Perna participó en más de un centenar de ensayos clínicos y este año recibió el Premio "Rafael A. Bullrich" de la Academia Nacional de Medicina por once años de seguimiento del Registro Argentino de Infarto.

En este episodio hablamos de ciencia hecha desde el interior, de lo que aprendimos sobre el infarto cuando dejamos de usar datos de otros y empezamos a mirar los nuestros, y de una pregunta que no es técnica sino humana: ¿Tiene las mismas chances de sobrevivir un paciente de Corrientes que uno del interior o de otra provincia? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.