La desconcertante publicación de Mauro Icardi con Wanda Nara: "Siguen sin entender"

Después del revuelo que generaron las publicaciones que compartió Mauro Icardi en las redes tras su llegada a la Argentina, donde se lo ve en la intimidad con Wanda Nara en la cama, el futbolista del Galatasaray de Turquía volvió a dar qué hablar con un posteo que dejó sorprendidos a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero compartió un carrete de fotos en la que se lo ve abrazando a Wanda, madre de sus dos hijas Francesca e Isabella, mientras ella es la que saca la foto posando frente a un espejo de la casa que tienen en la Argentina.

“Espejito, espejito… ¡Todavía no entendieron, y siguen sin entender, que representan todo lo que no queremos ser! @wanda_nara, buen día”, escribió el deportista, junto a un emoji que tira un besito en forma de corazón, como una manera de dar a entender que su historia no está terminada.

Lo cierto es que resulta desconcertante la actitud de la mediática quien, a diferencia de Icardi, parece haberse resignado con la historia de amor entre ambos.

En este sentido, el domingo pasado, la conductora de Bake Off Famosos había sido muy clara y tajante al hablar de las razones de su separación: "Fue más un tema mío. Supongo que él me ama. Pienso que siempre vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntos, pero es muy complicado", señaló en el living de Susana Giménez. Por esta razón, este tipo de fotos sacuden a sus seguidores, que no entienden si siguen juntos o no.

