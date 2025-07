Aseguran que Roberto García Moritán tiene nueva novia tras su reciente ruptura con Pampita

Todo indicaría que Roberto García Moritan dio vuelta la página luego de separarse de Pampita y ya estaría en pareja nuevamente. Este jueves, Ángel de Brito contó que el empresario fue visto entrando a su departamento con una chica.

En este sentido, el conductor hizo énfasis en la foto que se viralizó días atrás del exministro porteño caminando por las calles con varias cervezas en la mano y lanzó: "La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán".

"Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: 'Vivo en el edificio de al lado. Anoche entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir'", sumó. Y agregó: "Hoy me volvió a escribir y me actualizó: 'La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron'".

FUENTE: minutouno.com