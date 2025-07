Rodrigo De Paul habló sobre los rumores de romance con una estilista española

Luego de tanta espera, Rodrigo de Paul rompió el silencio después de que se filtrara un rumor de romance con la influencer española, María Emilia Mirabal. En ese sentido, Juan Etchegoyen confesó que pudo conversar con el futbolista de la Selección Argentina en medio de las versiones de su romance y aclaró qué sucede entre ellos originalmente.

“Ayer en este programa hemos contado una información sobre Rodrigo De Paul y una incipiente relación. Roberto Antolín contó que estaba empezando el futbolista argentino con una mujer llamada María Emilia Mirabal. Bueno, ante este dato que se ha replicado en varios portales, he hablado con De Paul y ahora les voy a decir qué me dijo sobre esto”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen.

Luego, agregó: “No digo que sea este el caso pero muchas veces pasa que los famosos desmienten una información que después se termina dando. Me parece importante decir algo, acá no hay nada personal contra nadie. Simplemente es un programa diario que contamos distintas informaciones y puede ser que la info no sea correcta, a veces pasa que los famosos desmienten una verdad, no digo que sea el caso repito”.

FUENTE: minutouno.com