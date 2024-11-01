ChatGPT, el avanzado sistema de inteligencia artificial (IA) ya tiene millones de usuarios. Casi incorporado a la vida cotidiana de los internautas, el bot conversacional se está convirtiendo en una herramienta cada vez más común.

En las últimas horas, Mario Pergolini opinó sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado a la educación y generó polémica. Tras sus declaraciones, el periodista se volvió tendencia en la red social X -ex Twitter-.

“Hoy en día, si vos le pedís a ChatGPT en sus nuevas versiones que le explique a un nene cómo multiplicar, se lo explica mejor que un maestro. Con todo el respeto que tenemos a un maestro y se llegó a eso porque hubo un montón de maestros”, dijo en diálogo con Lucas Morando para Deja Vu (Youtube).

El conductor del ciclo puso en duda la afirmación de Pergolini, entonces él decidió demostrárselo con un ejemplo concreto. “¿Me explicás por favor qué es multiplicar? No lo entiendo”, le dijo al celular.

La IA le respondió: “Claro, multiplicar es una forma rápida de sumar el mismo número varias veces. Por ejemplo, si tienes tres grupos de cuatro manzanas, en lugar de sumar cuatro más cuatro más cuatro, simplemente multiplicas tres por cuatro. Así que tres veces por cuatro manzanas es igual a doce manzanas”.

Despues, Pergolini desafió al teléfono: “Ok, no lo entendí. Explícamelo de otra forma porque la verdad que así no lo entendí”. “Imagina que tienes un montón de caramelos. Si tienes cinco bolsas con dos caramelos en cada una...”, le dijo.

Pero él interrumpió la explicación para pedir más claridad: “No lo entiendo, pero ¿y dónde saco el número para multiplicar?”. “Entiendo, vamos a simplificarlo”, respondió la tecnología.

“A lo que voy es que nunca se va a cansar, siempre me va a dar mejores respuestas y puedo estar así todo el día. Esto se lo podemos poner a un robot. ¿Cuál es la diferencia que haya una señora, un señor, alguien que es totalmente empático, que va viendo y diciendo ‘no, esto no se hace’? ¿Qué pasa si le decimos que esto mismo para chicos?”, dijo el periodista.

Para cerrar, le pidió a la IA que le explicara el mismo concepto, pero como “si fuera una bruja en un cuento de hadas”. “Por supuesto. Mi querido aprendiz de las artes oscuras, imagina que tienes cinco...”, continuó la tecnología.

