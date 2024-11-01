Tomás Holder apuntó contra Martin Ku por su mamá

Tomas Holder arremetió contra Martín Ku en el momento que le estaban haciendo una nota a su mamá Gisela Gordillo en medio de la fiesta PPZ Fest 2024 de Hallowen de la revista Paparazzi.

El exparticipante del Bailando 2023 en medio del escándalo en torno a que su mamá es la tercera en discordia del Chino y Marisol, tomó el micrófono y expresó: "Soy el amor de su vida, ningún hombre me va a poder reemplazar y cualquier hombre que quiera estar con mi mamá tienen que hablar conmigo primero, soy muy cuida, soy celoso, el chino de Gran Hermano se las va a ver conmigo hijo de put#" dejando claro que lo tiene entre ceja y ceja.

La mamá de Tomás Holder habló tras ser acusada de ser la tercera en discordia entre Martín Ku y su novia

A pocos meses de que comience una nueva edición de Gran Hermano, los exparticipantes del reality de Telefe continúan siendo tendencia. Recientemente, Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, fue señalada como la tercera en discordia entre Martín “el Chino” Ku y su novia, Marisol, quienes supuestamente se habrían separado en las últimas horas.

En medio del escándalo, la madre del influencer rosarino rompió el silencio y se refirió a los rumores. Este lunes, María Sol, el nombre real de la pareja del ex “hermanito”, generó gran revuelo entre los fanáticos al publicar un mensaje enigmático en sus redes sociales.

“Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda”, escribió la joven en sus historias de Instagram. Sin más contexto, los seguidores comenzaron a interpretar que esto apuntaba a una crisis entre el Chino y Marisol.

Pocas horas después, Juan Etchegoyen reveló quién sería la supuesta tercera en discordia entre Martín Ku y su novia. “¿Qué pasa si te digo que lo vieron al Chino de Gran Hermano saliendo de un telo en Rosario con la mamá de (Tomás) Holder, Gisela Gordillo?”, afirmó el periodista.

FUENTE: minutouno.com