Aseguran que Flor Regidor es la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina

En las últimas horas, se desató un nuevo escándalo que envuelve a uno de los campeones del mundo, dado que Valentina Cervantes -ahora expareja de Enzo Fernández- confirmó la ruptura entre ambos por decisión del jugador del Chelsea.

A partir de entonces, se supo que el motivo para finalizar una relación de seis años, con dos hijos de por medio, fue que el futbolista quiere vivir todo aquello que no vivió, dado que está de novio con Valentina desde los 18 años. "Disfrutar la soltería" fue justamente la razón que le valió numerosas críticas al deportista.

En medio de esta separación, Yanina Latorre aseguró que Flor Regidor es la tercera en discordia entre la pareja mencionada. En torno a ello, sostuvo que la ex Gran Hermano estuvo en Europa, donde vio a escondidas al mediocampista.

Como era de esperarse, la joven modelo desmintió el rumor que la panelista de LAM brindó como un hecho, luego de quedar también en el ojo de la tormenta por una fiesta en yate con jugadores de Independiente. Lo cierto es que sólo el tiempo dirá la verdad: si realmente la ex Gran Hermano estuvo en medio de la ruptura, no se tardará en dar a conocer.

FUENTE: minutouno.com