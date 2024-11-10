L-Gante mostró a Wanda Nara semidesnuda en la cama

L-Gante y Wanda Nara viajaron a Brasil este fin de semana con Jamaica y dieron que hablar luego de que el catante de cumbia 420 la expusiera semidesnuda, recostada en la cama, desde el hotel en el que se alojan.

Mientras la conductora de Bake Off Famosos miraba su celular, el artista la enfocó con la cámara y fue en ese momento en el que se la vio con una musculosa súper escotada que casi deja ver una de sus lolas.

Según reveló Yanina Latorre, Wanda y Elían no solo viajaron con la hija que él tuvo con Tamara Báez, sino que también están con ellos Maxi El Brother y la novia: “Desayunan juntos, los ayudan con la nena”.

Ciudad Magazine