Valentina Cervantes contó cómo está atravesando la separación de Enzo Fernández

Valentina Cervantes habló con LAM sobre la separación de Enzo Fernández tras su vuelta a Argentina, contó cómo está atravesando este momento, cómo se tomaron sus hijos y cuándo los volverá a ver.

“Yo Valentina estoy bien, realmente, me duele la situación por los nenes nada más que son muy chicos, pero mientras ellos tengan amor y tengan la contención de las dos familias está todo bien”, dijo segura la joven.

Así, Valentina remarcó: “Los chicos están bien, son muy chiquitos, todavía no entienden, tratamos de explicárselo un poco a la nena que ella sí entiende un poco más pero por ahora es muy chica y es obvio no lo va a querer ver”.

Sobre cuándo el jugador volverá a ver a sus hijos en común, explicó que en los próximos días se reencontrarán cuando él regrese a Argentina para jugar con la Selección: “Nos van a seguir viendo hacer cosas juntos”.

VALENTINA CERVANTES DEJÓ EN CLARO CÓMO QUEDARON LAS COSAS CON ENZO FERNÁNDEZ TRAS LA SEPARACIÓN

Valentina Cervantes dejó en claro en diálogo con el programa de Ángel de Brito cómo quedaron las cosas con Enzo Fernández luego de la separación: “Yo no tengo rencor ni nada”.

“Este distanciamiento hoy nos hace bien a los dos, no veníamos mal ni nada, yo soy pro familia y siempre voy a tratar y de luchar lo posible por mi familia, pero hasta el punto que la otra persona me deje también”, expresó a LAM.

