Wanda Nara, en la mira de los turcos: qué opinan los fanáticos de Mauro Icardi

Después de que L-Gante fuera absuelto, confirmaron su relación con Wanda Nara, lo que llevó a cientos de especulaciones y comentarios por parte de todos aquellos que rodean a la nueva pareja. En este sentido, en Socios del Espectáculo, dieron a conocer lo que piensan en Turquía sobre la exmujer y madre de las hijas de Mauro Icardi tras la ruptura con el delantero del Galatasaray.

Jazmín, la traductora de Ergun Demir, protagonista de la novela turca "Las Mil y Una Noches", reveló qué se dice sobre la empresaria en ese país. “Mauro es un ídolo en Turquía, y en los medios de allá replican las noticias de acá de manera neutra”, lanzó.

Con respecto a Wanda, expresó que en los medios turcos no existe un juicio de valor directo hacia ella, pero sí consideró importante destacar que “donde más se la critica es en las redes sociales, no tanto en los programas de televisión”.

Al mismo tiempo, agregó que "la mayoría de los que comentan son hinchas del Galatasaray, tienen la idea de que ella lo quiere provocar a él y lo que más les preocupa es que Mauro no meta goles”.

Jazmín también habló sobre cómo fueron recibidas en Turquía las declaraciones de Wanda Nara acerca de la cultura local: “Es mucho lo que dijo, allá no saben lo que ella sufrió”. La traductora agregó que, en Turquía, solo se informó que Wanda había comenzado a vincularse con alguien, lo que generó conmoción. “Fue un país que la trató muy bien durante el tiempo que estuvo allí. La cultura machista existe tanto acá como allá”, comentó.

La venganza de Icardi tras las románticas fotos de Wanda y L-Gante

Este sábado, los seguidores de L-Gante no podrán verlo en Instagram, ya que su cuenta fue suspendida temporalmente. Todo indicaría que el cierre fue resultado de una denuncia masiva por parte de los fans turcos de Mauro Icardi.

El desencadenante de esta situación habría sido la publicación de un video en el que el cantante aparece besándose con Wanda Nara. Poco después de que el video se subiera, el perfil de L-Gante desapareció, quedando en blanco, sin seguidores ni publicaciones.

Tras confirmar su relación, la empresaria y el cantante comenzaron a recibir una avalancha de insultos y amenazas de parte de los seguidores turcos de Icardi. En las últimas horas, la situación se intensificó luego de que el futbolista sufriera una lesión grave durante un partido. La lesión, que podría mantenerlo alejado del campo por al menos nueve meses, requiere una cirugía de urgencia.

Mientras Icardi enfrenta este difícil momento en su carrera, muchos consideran que resulta insensible ver a Wanda Nara tan feliz junto a su nuevo amor, mientras el futbolista atraviesa uno de los mayores obstáculos de su carrera con el Galatasaray.

