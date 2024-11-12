Salió a la luz cómo Emilia Mernes se habría enterado de la infidelidad de Duki

En los últimos días salió a la luz una supuesta infidelidad de Duki a Emilia Mernes. Ahora se conoció cómo fue que la cantante se habría enterado.

Al parecer, el trapero engañó a Mernes con una influencer llamada Sol Leguizamón, quien aún no lo ha negado ni afirmado publicamente.

La influencer habría grabado las conversaciones que tenía con algunos famosos, entre ellos el cantante de música urbana.

La conversación no se pudo ver entera, ya que cuando ella se dio cuenta que estaba mostrando de más dejó de grabarlo. En los pocos mensaje que se pudieron leer el cantante le decían: “Lindos ojitos”; “Te amo”; “Lindo cul…”

Cuando se dio a conocer la noticia, los fans de la pareja estallaron en las redes."No puede ser, no hay un hombre que se salve y que siempre estén engañando a sus novias", "se me cayó un ídolo después de enterarme de esto","los hombres no pueden estar solos ni por un minuto que ya están buscando a otra", "Emilia es tremenda diosa y te fuiste a buscar el bagre aquel", "ponete las pilas duki que no podés hacer tan mal las cosas", "fíjate si puedes arreglarla porque te fuiste al pasto", fueron algunos de los comentarios que hicieron en las publicaciones de contaban lo sucedido.

Tanto Duki como Emilia viven grandes momentos a nivel profesional. En las últimas horas Emilia fue premiada por su canción "La_Original.mp3", que compuso e interpreta junto a Tini Stoessel. El galardón entregado fue a la "Mejor Canción Latina" en Los 40 Music Awards 2024 que se llevaron a cabo en España y Duki hace algunos meses dió un histórico show ante 65 mil personas en el estadio Bernabéu, en Madrid.

FUENTE: minutouno.com