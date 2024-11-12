¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
EN LAM

¿Escándalo sexual en el Gobierno? La bomba de Viviana Canosa con Yanina Latorre

En el programa LAM contaron que habría un video porno de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei.

Por El Litoral

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 10:53

Ángel De Brito contó en su programa LAM que Viviana Canosa le dijo a Yanina Latorre que está por saltar un escándalo sexual con un importante integrante del gobierno de Javier Milei: "fue denunciado por una mujer", afirmó el conductor.

Si bien hablaron un largo rato del tema, en ningún momento insinuaron un nombre de hombre o mujer entre los involucrados en este supuesto escándalo.

LAM: la bomba de Viviana Canosa y Yanina Latorre

Según relató Ángel De Brito, Viviana Canosa contó que vio videos de un importante funcionario de Milei peores que los de Alberto Fernández y Tamara Petinatto.

“En los videos se ve un tipo -sería el importante funcionario- masturbándose por zoom y ahora la chica lo denuncia”, aseguró la panelista Yanina Latorre.

En varias oportunidades el conductor de LAM se encargó de aclarar que no se trababa de un nuevo video de Alberto Fernández, remarcando que el protagonista era un funcionario, muy importante, del actual gobierno nacional.

FUENTE: minutouno.com

