Por primera vez, Alexis Mac Allister habló de la demanda que le inició Camila Mayan

La historia entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, el futbolista llegó a Argentina para sumarse a la Selección y disputar una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

En medio de su regreso al país, Alexis se enfrentó a los medios de comunicación y habló del fin de la relación con la influencer y se refirió a la demanda por compensación económica que ella le inició hace algunos meses atrás.

En diálogo con A la Tarde, el jugador explicó: “No hubo más relación, ella tomó su camino, yo tomé el mío”, reconoció en primer lugar confirmado que actualmente no existe diálogo entre ambos.

Por otro lado, Mac Allister se refirió a la demanda que enfrenta. “Está todo en la Justicia, donde tiene que estar, y estamos esperando. En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar, y fue claramente una decisión de ella pero está todo bien y está en su derecho", aseguró ante las cámaras.

Además, el cronista le consultó sobre las versiones de infidelidad que surgieron y recordó la historia de Cami Mayan sobre que él y su actual pareja, Ailén Cova, se habrían quedado en Inglaterra con gran parte de sus pertenecías.

“Creo que es normal, hubo una separación y ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que capaz que ella sintió o cree que pasaron. Yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy tranquilo”, expresó contundente.

FUENTE: minutouno.com