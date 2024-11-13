Cómo fue el escandaloso encuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante sigue sumando capítulos y lejos está de tener un final. Después de que la mediática volviera de su viaje romántico con el cantante y el futbolista regresara al país tras su grave lesión, todo estalló en este triángulo amoroso.

Es que según informaron en LAM este lunes, Icardi está convencido de que Wanda está esperando un hijo de Elián, algo que lo tiene furioso. Es por eso que, en las últimas horas, se juntaron a hablar.

En DDM, Pepe Ochoa dio detalles del encuentro entre la mediática y el futbolista y dejó a todos más que sorprendidos por la información que reveló en vivo.

“Wanda y Mauro se encontraron, ella llegó al país, se separó de L-Gante y se apersonó en el Chateau Libertador”, comenzó contando Pepe y aclaró que Icardi prohibió la entrada del cantante al edificio.

Luego, detalló: “Se juntaron en un departamento, tengo chequeado que estuvieron a los gritos y Mauro está en Argentina porque su único objetivo es llevarse a sus hijas del país y que vivan con él en Estambul”.

“Él no va a venir a la Argentina y a partir de ahora va a empezar una guerra interminable porque Mauro, a raíz del mensaje que mostró Wanda, cerró para siempre su etapa con ella", explicó y aseguró que podría darse una disputa por la tenencia de las nenas.

Bomba: aseguran que Mauro Icardi sospecha que Wanda Nara está embarazada

La novela entre Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Después de la escapada romántica que hizo la mediática junto al cantante, el futbolista regresó a Argentina y los rumores de su estadía en el país comienzan a crecer.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, Icardi volvió a Buenos Aires enfurecido y con la idea de resolver algunas dudas que está teniendo sobre el vínculo de su ex pareja y Elián.

“Es una data que me llegó y que pudimos chequear, y lo tengo recontra confirmado. Mauro viene al país por algo que realmente cree. Él hizo un llamado hace un semana, en dos ocasiones, y tuvo una conversación con una médica obstetra”, comenzó diciendo.

Después de lanzar la bomba, aseguró: “Él está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo".

Sobre su regreso a Argentina, el panelista explicó: “Su destino era Roma, iba a estar un tiempo ahí y después iba a venir. A raíz de esta información se toma el primer avión porque acá se quiere sacar la duda si es verdad o mentira”.

“Yo esto se lo pregunté a ella. El sábado a la noche no me contestó, ayer insisto y me pone 'mmm no'. Después le digo 'dale Wanda sí o no'. Y me mandó un audio L-Gante diciendo que están esperando que se cumplan los tres meses”, acotó Yanina Latorre, quien estuvo en comunicación constante con la pareja durante el fin de semana.

“Lo que me confirman respecto del llamado de Mauro con la obstetra, es que no creían que era él y pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data a Mauro es una persona que tienen en común con Wanda", finalizó Pepe, causando la sorpresa de todos.

