¡Durísimo! Wanda Nara recibió fuertes mensajes de los fanáticos turcos de Mauro Icardi

La novela turca va sumando un nuevo capítulo, el escándalo por el blanqueo de la relación entre Wanda Nara y L-Gante trajo fuertes repercusiones que parecen no tener fin.

Primero los fanáticos turcos de Mauro Icardi, le cerraron la cuenta principal y secundaria de Instagram al cantante de "cumbia 420 pa´los negros", y ahora, tras la denuncia de la empresaria por violencia de género al padre de sus dos hijas; Francesca e Isabela, comenzaron a comentarle las publicaciones de su red social con amenazas.

"No vuelvas a venir a Turquía, la gente te matará’", escribió un internauta durante la madrugada de este jueves. !Ya veo que te gusta la traición, esto no está bien con Dios. Algún día serás traicionada por ese cantante", le comentó otro usuario a Wanda debido a su romance con L-Gante.

Además, los seguidores expresaron su enojo hacia la conductora de Bake Off Famosos por la reciente lesión de Icardi que lo hará estar fuera del juego durante unos largos meses. “Les hiciste algo imperdonable a los aficionados del Galatasaray. Él se lesionó por tu culpa, te lo haremos pagar”, amenazó un hincha del equipo en el que juega el futbolista.

“Ve y hazte la víctima en la televisión. Has destruido la carrera de lo que podría haber sido uno de los delanteros más prometedores de Europa”, lanzó otro turco en medio del escándalo.

A su vez, cientos de comentarios repudiando su comportamiento como mujer y madre: "Sos muy desubicada. Y lograste hacer escándalo para echar al padre de tus hijas, no tenés cara, caíste muy bajo", "Salió tu esencia. No podías ocultar más lo que eras" y otros dándale en una herida difícil de borrar para ella y por lo que nunca lo perdonó: "Ya quiero ver a Mauro subiendo una foto con la china e Isabella"

