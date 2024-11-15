El nuevo spot de Telefe para anticipar el regreso de Gran Hermano

La nueva edición de Gran Hermano está a menos de un mes de estrenarse por la pantalla de Telefe, razón por la cual, el canal de las pelotas no para de promocionarla. Con la participación de Santiago del Moro, salió a la luz el nuevo spot que anticipa un regreso que promete todas las emociones para los espectadores.

Además de contar con nuevos analistas, ahora el conductor del ciclo adelantó que los participantes podrán llevar adelante un programa de streaming, donde hablarán de todo lo que vaya sucediendo en la casa: romances, pleitos, desafíos y las situaciones vibrantes a las que Gran Hermano nos tiene acostumbrados.

Por supuesto, lo mejor de esta nueva temporada es que los televidentes conocerán a 22 personas nuevas, con sus defectos y virtudes, que tendrán la misión de conquistar a un exigente público, acostumbrado a grandes estrategas, como lo fueron Juliana 'Furia' Scaglione y Martín Ku, de la edición 2023, y hasta Julieta Poggio, de la 2022.

Como se mencionó anteriormente, el nuevo adelanto promocional que lanzó Telefe cuenta con el protagonismo de Santiago del Moro, quien pone a funcionar un toca-discos, mientras se prepara con su traje y su perfume para adentrarse en esta nueva aventura. Con efectos especiales y algo de ciencia ficción, el conductor dice "Big, estamos listos, ¡ahí vamos!", para que luego la voz del locutor cierre el anuncio: "En diciembre, vuelve Gran Hermano, con Santiago del Moro, por Telefe".

FUENTE: minutouno.com