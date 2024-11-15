El enojo de Migue Granados tras el desplante de Wanda Nara y L-Gante en su programa

Migue Granados salió a explicar por qué Wanda Nara y L-Gante no asistieron a su programa en "Olga". Aunque se había anunciado la participación de la popular pareja en el ciclo "Sería Increíble", conducido por el humorista, finalmente ambos se ausentaron, y Granados dio detalles de lo ocurrido.

El conductor relató que la noticia de la visita de la empresaria y el cantante surgió luego de que alguien de su equipo se contactara para confirmar la entrevista. "Llamo a Wanda directamente, y ella me dice que no va a venir. Le escribo al tipo que trabaja con ellos y me dice que sí van", explicó.

Más tarde, hacia las 11 de la mañana, ya a mitad de la emisión, añadió: "Es gente que labura con ellos. Anoche me escribieron para preguntar si venían, y yo respondí ‘yo lo dudo’ (...) Tengo que aclarar lo que pasó. Hasta las 9 de la mañana me decían que sí, pero ahora no responden". Cabe mencionar que, horas después, Elián apareció en otro programa del canal de streaming.

FUENTE: minutouno.com