Cuál es la estrategia legal de Mauro Icardi para ganarle la disputa judicial a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi vienen de semanas de estar en el centro de la atención debido a su separación, en medio de denuncias y de que la empresaria blanqueara su noviazgo con L-Gante. Con las hijas de ambos involucradas en esta historia, las últimas horas horas se convirtieron en una gran clave para determinar los pasos a seguir.

De a poco, van saliendo a la luz nuevos detalles que están implicados dentro del divorcio. Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, son las abogadas elegidas por el jugador de Galatasaray y quienes se preparan para enfrentar a la conductora de Bake Off Famosos en los tribunales.

Las letradas de Icardi planean argumentar que la competencia del divorcio debe ser determinada por Turquía, basándose en el último domicilio de la expareja en Estambul. Utilizarían este dato como parte de su estrategia legal para que el caso se tramite en ese país.

Un aspecto que habría generado un notable malestar en el futbolista del Galatasaray es que sus hijas, según sostiene, tenían a Turquía como su principal centro de vida, dado que él juega en la máxima categoría del fútbol turco. La estrategia legal se centraría en el hecho de que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi asistían a un colegio en Turquía y destacaría que fue una decisión unilateral de la conductora inscribirlas en una institución educativa en Argentina, sin el consentimiento del futbolista.

Otro de los motivos que habría generado el enojo de Mauro Icardi sería el viaje que Wanda Nara realizó con el cantante de cumbia 420 a las playas de Brasil, dejando a sus hijas al cuidado de una nueva empleada doméstica, quien no contaría con la confianza del futbolista. Esta situación, según fuentes cercanas a la defensa de Icardi, habría sido un punto de gran discordia entre la expareja.

