La Libertad Avanza la unidad Universidad Cuenca del Plata
Espectáculos

Se conoció la cifra millonaria que recibirá el ganador de Gran Hermano

Quien resulte campeón del reality de Telefe conseguirá una jugosa recompensa.
 

Por El Litoral

Domingo, 17 de noviembre de 2024 a las 14:53

A pocos días del comienzo de Gran Hermano 2024, que todo indica que se podrá ver en la pantalla de Telefe a partir del 9 de diciembre, se conocieron detalles que sorprendieron a sus fanáticos.

Fue Juan Etchegoyen en Mitre Live quien reveló que el próximo campeón de esta esperadísima edición recibirá un impresionante premio en efectivo. Además, reveló cuántos millones se llevará.

Es importante destacar que en la edición pasada, Bautista Mascia, el último ganador, ganó 50 millones de pesos que, gracias a la inversión que hicieron en Mercado Pago, se acrecentó a 71.

CUÁNTOS MILLONES DE PESOS SE LLEVARÁ EL PRÓXIMO GANADOR DE GRAN HERMANO

Según Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien resulte campeón de Gran Hermano 2024 se llevará 100 millones de pesos, el doble que en la edición anterior.

