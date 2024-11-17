La China Suárez y Franco Colapinto, juntos en Madrid

Luego de que tiempo atrás naciera el rumor de un acercamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Franco Colapinto, Pepe Ochoa mostró un video de la actriz y cantante junto al piloto de Fórmula 1 juntos en Europa.

“Franco Colapinto y la China Suárez, juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer a los 33, ella llegó primero, él después, y estuvieron en un reservado exclusivo para ellos”, expresó el panelista de LAM, antes de mostrar las imágenes de los jóvenes, en la cuenta de Instagram @elejercitodelam.

“Luego, se mostraron bastante divertidos y románticos. Después, abandonaron juntos el recinto y acá les dejamos en exclusiva, por primera vez, las imágenes de ellos juntos caminando en Madrid. Están en una, pero bueno, LAM”, agregó.

En la grabación se escucha a una chica gritándole a Eugenia y Franco, hecho que motivó que la China intentara esconderse debajo de una capucha que se puso al escuchar su nombre. Sin embargo, segundos más tarde, miró a la cámara y saludó, para luego apurar el paso y pasar lo más desapercibida posible.

Ciudad Magazine