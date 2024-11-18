La China Suárez rompió el silencio tras ser vista con Franco Colapinto en Madrid

Madrid se convirtió en el epicentro de rumores y comentarios cuando la China Suárez y Franco Colapinto fueron captados compartiendo una velada en un restaurante. Las imágenes, que mostraban a la actriz y al piloto saliendo juntos del local, rápidamente se viralizaron, generando especulaciones sobre un posible romance.

La diferencia de edad entre ambos, 32 años de Eugenia frente a los 21 de Colapinto, fue uno de los temas más comentados, avivando debates en redes sociales. El video que desató el revuelo mostraba a ambos saliendo por separado tras haber cenado en un sector reservado del restaurante.

Mientras algunos elogiaron la naturalidad de Suárez, otros no tardaron en criticarla, mencionando su historial amoroso y lanzando prejuicios sobre su vida personal. A pesar de los comentarios cruzados, Eugenia optó por responder de manera directa y contundente.

Horas más tarde, un nuevo video alimentó el interés mediático: esta vez, se los vio caminando por la Gran Vía, una de las avenidas más icónicas de Madrid. En el clip, publicado en TikTok, ambos lucían atuendos casuales y gorras negras. A diferencia de la cena, en esta ocasión parecían más distantes mientras cruzaban una calle concurrida.

La reacción de la China Suárez al revuelo tras los videos con Franco Colapinto

La reacción de la actriz se conoció a través de un intercambio con el periodista y amigo cercano, Luis Corbacho, quien compartió una publicación en sus redes sociales defendiendo a Suárez. “Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”, escribió con un tono irónico y humorístico.

La respuesta de la China no tardó en llegar: “Ja, ja, ja. Yo soy feliz y no jodo a nadie”. Con esas palabras, dejó en claro que prioriza su bienestar por encima de las opiniones ajenas, reafirmando su postura de no dejarse afectar por el escrutinio público. Lejos de evadir la atención, demostró su capacidad para enfrentar los comentarios y mantener una actitud firme frente a las críticas.

FUENTE: minutouno.com