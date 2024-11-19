Aseguran que Luis Miguel cerrará su gira mundial en Argentina

Luis Miguel es, sin dudas, uno de los artistas más emblemáticos a nivel mundial. Cuando aterriza en Buenos Aires, la locura de los fanáticos y fanáticas es total, y es por ello que una versión de último momento puso en alerta a sus seguidores argentinos.

Un reciente tuit que se viralizó en redes sociales indicaba: "¡¡¡14/12 llegan vuelos de todos lados a Buenos Aires!!!", lo que desató diversas especulaciones en torno al "Luis Miguel Tour" que tuvo su inicio en la city porteña el 3 de agosto de 2023 y tenía previsto su cierre el 10 de diciembre próximo en México.

Según los rumores, todo indicaría que la gira mundial del "Sol de México" finalizaría, en realidad, en la Argentina, aunque aún la producción de Fénix Entertainment no se pronunció al respecto.

Lo que sí es cierto es que el tour de Luismi se ha convertido en uno de los más exitosos de todos los tiempos: en 2023, vendió 900.000 entradas, mientras que en 2024 vendió 2.200.000 boletos, haciendo un total de 3.100.000 tickets hasta el momento.

FUENTE: minutouno.com