Pampita prepara una mega fiesta para celebrar su divorcio de Roberto García Moritán

Tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán, la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain se prepara para festejar su nuevo comienzo con una 'súper fiesta' en su casa. De acuerdo con fuentes cercanas, esta celebración a no solo será un encuentro con amigos y familiares que la apoyaron durante su separación, sino que también servirá como la ocasión ideal para presentar a su nueva pareja, el polista Martín Pepa.

Más de 100 invitados están previstos para esta ocasión especial, que simboliza un nuevo comienzo en la vida de la modelo después de su rápido divorcio del empresario, con quien ya se encuentra separada desde hace un mes y diez días.

Aunque todavía no trascendió cuándo ni cómo será la celebración, desde "A la tarde" confirmaron que es un hecho.

Afirman que Pampita ya conoce a la supuesta nueva pareja de Moritán

Ya pasó un poco más de un mes después de la escandalosa separación entre Carolina 'Pampita' Ardohain y Roberto García Moritán, y los últimos días comenzaron a circular rumores de que ambos ya tendrían nuevas parejas. La modelo estaría de novia con el polista Martín Pepa, mientras que el exfuncionario estaría saliendo con una mujer que trabaja en la fundación que él preside.

Santiago Sposato, panelista de DDM, programa conducido por Mariana Fabbiani de lunes a viernes en América TV, comentó: "Esta foto que estamos viendo tendría unos años, y una de esas mujeres sería la nueva pareja de Roberto".

Además, añadió: "Pampita conocería a la nueva novia de Moritán y la sigue en Instagram; trabaja en la fundación de la cual Carolina es la vicepresidenta honorífica".

El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos para desconectarse tras la repentina atención mediática causada por su escandalosa separación de Pampita.

Pocos días después de regresar a Buenos Aires, las cámaras fotografiaron a una mujer enigmática saliendo de su departamento, a quien se señalaría como la nueva pareja de Moritán. Sin embargo, él habría negado esa información.

FUENTE: minutouno.com