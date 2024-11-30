Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi habrían pasado la noche juntos

Un inesperado encuentro entre figuras del espectáculo y el deporte dio qué hablar. Según informó el programa Intrusos, Mauro Icardi y la China Suárez habrían coincidido en un boliche con Wanda Nara y L-Gante, lo que habría desatado una serie de rumores sobre una posible tensa situación.

Tras este encuentro, se supo que el futbolista y la actriz habrían decidido ir a un hotel juntos, lo que ha generado aún más especulaciones sobre la relación entre ambos. La mediática presencia de estos famosos, sumada a la coincidencia de sus caminos en la noche, ha puesto en el ojo de la tormenta a las figuras involucradas, mientras los seguidores esperan más detalles sobre lo sucedido.

El periodista Guido Záffora informó en Intrusos que Mauro Icardi y la China Suárez habrían dejado juntos el boliche Tequila y se habrían dirigido en el auto del futbolista hacia un hotel en la exclusiva zona de Recoleta, en Buenos Aires. Este mismo lugar había sido frecuentado previamente por la actriz junto a su ex pareja Rusherking,

El panelista agregó que la China Suárez y Mauro Icardi siguen en contacto constante a través de mensajes. "La China tenía un plan con el elenco de En el Barro, que incluía entradas reservadas para ver Sex, pero a último momento canceló y se fue para Gardnier",

Por su parte, Marcela Tauro aportó otra revelación jugosa: "Mauro Icardi habría pagado la mesa donde se encontraba la actriz". Mientras tanto, Marcela Baños sugirió que Wanda Nara podría estar al tanto de esta relación, lo que explicaría su presencia en el mismo lugar.

Cabe recordar que Wanda Nara y la China Suárez habrían protagonizado un fuerte cruce. "No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Pasó mucho tiempo, y podés hacer lo que quieras. Buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián (L-Gante), lo que te hizo Pampita no es nada al lado de lo que te voy a hacer yo", habría lanzado la mediática hacia la actriz.

FUENTE: minutouno.com